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enzo-fernandez(C)Getty Images
Yosua Arya

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Enzo Fernández busca salir del Chelsea, y su agente defiende sus comentarios sobre el Madrid

Fichajes
Enzo Fernández
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Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, reconoce que el entorno del centrocampista del Chelsea estudia su salida de Stamford Bridge. Aunque no hay acuerdo cerrado, el argentino ha desmentido los rumores sobre el Real Madrid y asegura que el jugador está centrado en el Mundial 2026.

  • El agente revela los planes de salida del Chelsea.

    Pastore confirmó que los agentes de Fernández estudian su salida del Chelsea. Durante un acto de la AFA en Miami, el exjugador del París Saint-Germain aclaró que aún no hay acuerdo con otro club. Fernández suena en varios equipos europeos, incluido el Real Madrid.



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  • Enzo FernandezGetty Images

    Pastore se pronuncia sobre los rumores que le vinculan con el Real Madrid

    Pastore insinuó que los representantes del internacional argentino se preparan para un posible traspaso, aunque subrayó que aún no hay nada definitivo.

    «Él solo piensa en el Mundial y buscamos opciones para que deje el Chelsea, pero no hay nada concreto ni confirmado con ningún club», declaró Pastore, según recoge *Marca*.

    Sobre los comentarios de Fernández acerca de Madrid, añadió: «Tiene muchos amigos allí, entre ellos Julián Álvarez; pasan todo su tiempo libre juntos. Además, yo también vivo en Madrid. Viajaba solo para verme y resolver temas de trabajo, pero, más allá de eso: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo ni siquiera he jugado allí».

  • La forma de cara al Mundial sigue siendo la prioridad

    A pesar de la incertidumbre sobre su futuro en el club, Pastore cree que Fernández está totalmente centrado en la campaña de Argentina en el Mundial.

    Pastore declaró: «En estos momentos, el jugador está centrado en la selección. Está disputando un Mundial y están muy cerca de clasificarse para los octavos de final.

    Lo está haciendo bien y transmite mucha positividad; está cuajando un gran Mundial. En los dos primeros partidos ayudó al equipo a ganar con holgura. Enzo ha cambiado mucho de posición en los últimos años: ha jugado retrasado o como centrocampista que se incorpora al área. Con la selección parte desde atrás, pero acaba siendo el único mediocampista que llega al área y se acerca a Messi. Se adapta muy bien a cualquier posición».

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las negociaciones sobre los fichajes pueden esperar hasta después del Mundial

    El objetivo inmediato de Fernández es el éxito de Argentina en el Mundial, así que los rumores sobre su traspaso quedarán en segundo plano hasta que termine el torneo. Después de sus compromisos internacionales, se espera que la atención vuelva a su futuro en el club, y sus representantes siguen valorando opciones aunque aún no hay acuerdo.