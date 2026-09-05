Fernandez fue incluido inicialmente en el banquillo por el entrenador Enzo Maresca. Sin embargo, una lesión inesperada de Nico O'Reilly durante el calentamiento obligó a un cambio de última hora y le dio a Fernandez su debut con el Manchester City. A pesar del asombroso precio de 125 millones de libras y de los recuerdos aún presentes de un tempestuoso choque en la Copa del Mundo con su nuevo compañero en el centro del campo, Elliot Anderson, Fernandez se integró en el equipo con total naturalidad.

Los dos centrocampistas, antes feroces rivales, trabajaron en perfecta armonía para aportar serenidad a un Manchester City nervioso, demostrando que el club ha encontrado una potente nueva combinación en la medular.