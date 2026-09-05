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Enzo Fernandez brilla en su debut con el Manchester City y Erling Haaland sella una ajustada victoria ante el Coventry City
Un debut sorprendente para el nuevo fichaje
Fernandez fue incluido inicialmente en el banquillo por el entrenador Enzo Maresca. Sin embargo, una lesión inesperada de Nico O'Reilly durante el calentamiento obligó a un cambio de última hora y le dio a Fernandez su debut con el Manchester City. A pesar del asombroso precio de 125 millones de libras y de los recuerdos aún presentes de un tempestuoso choque en la Copa del Mundo con su nuevo compañero en el centro del campo, Elliot Anderson, Fernandez se integró en el equipo con total naturalidad.
Los dos centrocampistas, antes feroces rivales, trabajaron en perfecta armonía para aportar serenidad a un Manchester City nervioso, demostrando que el club ha encontrado una potente nueva combinación en la medular.
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Romper el bloqueo ante una defensa correosa
Aunque Rayan Cherki aportó la chispa creativa y estrelló un balón en el poste en los primeros minutos, fue Fernandez quien desarmó la defensa del Coventry City. En el minuto 26, Fernandez vio el inteligente desmarque de Antoine Semenyo y puso un pase que cambió el partido y superó por completo a Jay Dasilva.
Después, Semenyo puso un centro perfecto al área, lo que permitió a Erling Haaland marcar de cabeza el único gol del partido. La capacidad de Fernandez para interpretar el espacio y ejecutar el pase bajo presión demostró exactamente por qué el Manchester City estuvo dispuesto a invertir una suma tan enorme para hacerse con sus servicios procedente del Chelsea este verano.
Momentos encontrados y una asistencia anulada
El partido no estuvo exento de momentos turbulentos para el recién llegado. Fiel a su carácter combativo, Fernandez se vio involucrado en un innecesario altercado físico con el portero Carl Rushworth en los dos primeros minutos.
Sin embargo, también dejó momentos de puro brillantez, incluido un espectacular remate de volea de espaldas por encima del hombro que habilitó a Haaland para lo que parecía ser un segundo gol, solo para que se señalara un fuera de juego milimétrico de Fernandez.
Mientras tanto, el Coventry City generó varias ocasiones peligrosas en ambas partes, pero se encontró con un Gianluigi Donnarumma en un estado de forma formidable, lo que deja a los visitantes con tres derrotas consecutivas y todavía en busca de su primer gol en liga.
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
Tras esta trabajada victoria, el Manchester City buscará dar continuidad a su perfecto inicio de la campaña liguera mientras integra aún más a Fernandez en su esquema táctico. Maresca debe corregir las vulnerabilidades defensivas que dejó al descubierto el Coventry City antes de su próximo partido. Mientras tanto, Fernandez aspira a mantener este alto nivel de rendimiento para silenciar de forma definitiva a sus críticos y justificar su traspaso de 125 millones de libras.
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