¿Enzo Fernández al PSG? La estrella del Chelsea podría forzar una salida sorpresa si el Chelsea no consigue clasificarse para la Liga de Campeones
La clasificación para la Champions League es la clave.
Según el medio francés L'Équipe, Fernández se ha convertido en un objetivo a largo plazo para el PSG. El actual campeón de Europa está persiguiendo activamente al jugador de 25 años, intuyendo una posible oportunidad si el Chelsea se queda fuera de la competición europea de élite. El argentino llegó procedente del Benfica en enero de 2023 por la asombrosa cifra de 121 millones de euros y, aunque su contrato dura hasta junio de 2032, el gigante francés tiene el poderío financiero necesario para poner a prueba la determinación del Chelsea.
La amenaza de una salida inesperada está muy ligada al éxito nacional. Tras 29 jornadas, los Blues ocupan el quinto puesto de la Premier League con 48 puntos, empatados con el Liverpool, sexto clasificado. Lo más importante es que siguen a solo tres puntos del Aston Villa y del Manchester United en la lucha por los cuatro primeros puestos. Perder la plaza en la competición de la próxima temporada supondría un duro golpe financiero para los Blues, teniendo en cuenta sus hábitos de gasto en los últimos años, lo que podría obligarles a dejar marchar al argentino si llega una oferta adecuada.
Cambios en la dirección y nuevas exigencias contractuales
El centrocampista sigue siendo una pieza clave bajo las órdenes del nuevo entrenador Liam Rosenior. Sin embargo, según algunas informaciones, el jugador se sintió inicialmente molesto por los cambios en el banquillo a principios de año, ya que tenía una estrecha relación con el anterior entrenador, Enzo Maresca. Este periodo de transición coincidió con intensos rumores sobre su compromiso a largo plazo con el club del oeste de Londres.
Para complicar aún más las cosas, recientemente ha cambiado de representante. Se ha unido a una nueva agencia en la que también están el exjugador del PSG Javier Pastore y el reconocido agente Matías Toranzo. Tras una brillante temporada, sus representantes comunicaron rápidamente al club sus intenciones de mejorar su contrato. A pesar de que el sudamericano tiene un salario elevado, su equipo considera que su rendimiento justifica nuevas condiciones.
Estadísticas destacadas en medio del interés europeo
Ha respaldado sus exigencias con un rendimiento excepcional sobre el terreno de juego esta temporada. En 42 partidos disputados en todas las competiciones —28 en la liga, ocho en Europa, cuatro en la EFL Cup y dos en la FA Cup— ha marcado 11 goles y ha dado ocho asistencias en 3331 minutos. Actualmente es el líder de su equipo en ocasiones creadas y pases completados.
Aunque el PSG lidera la carrera continental, también se dice que admira al poderoso Real Madrid español. Curiosamente, los informes sugieren que le preocupa menos un traspaso a la Ligue 1 que un posible fichaje por el Bernabéu. A pesar de ello, el club se mantiene completamente tranquilo ante la situación y afirma con rotundidad que no tiene intención de vender a su preciada estrella.
Rosenior, desesperado por retener a su estrella
Rosenior ha sido muy claro sobre su deseo de retener al dinámico centrocampista. Al referirse a los rumores sobre su traspaso, el entrenador declaró recientemente: «No significa nada para mí. Cuando eres un jugador de talla mundial, siempre habrá especulaciones que no puedes controlar». Es evidente que considera al jugador como la piedra angular de su visión táctica a largo plazo.
El técnico inglés añadió: «Es un jugador del Chelsea. Es muy importante para mí. Creo que vamos a tener una relación muy buena, esperemos que ganadora, a corto y largo plazo». El Chelsea recibe al Newcastle United en su próximo partido crucial de liga, por lo que es esencial reducir esa diferencia de tres puntos. Asegurar la clasificación para la Liga de Campeones es fundamental para satisfacer a una plantilla de este calibre y evitar su marcha.
