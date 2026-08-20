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¿Enzo Fernández al Manchester City? Un exdelantero del Chelsea explica por qué la estrella argentina es el relevo «perfecto» de Rodri
Sustituyendo a una leyenda de la Premier League
El exextremo del Chelsea y de Inglaterra Cole cree que Fernandez es el objetivo de mercado ideal para reemplazar a Rodri, que se marchó al Barcelona, en el Etihad Stadium. El Manchester City busca actualmente en el mercado refuerzos para el centro del campo de cara a la nueva temporada.
El futuro del argentino sigue siendo un enorme foco de atención. Fernandez ha sido vinculado insistentemente con un sensacional cambio al City, y Cole respaldó con entusiasmo la posible operación. Insiste en que, aunque reemplazar a un jugador del calibre de Rodri es una tarea monumental, Fernandez posee el perfil técnico perfecto para triunfar bajo la inmensa presión en Mánchester.
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Cole respalda el fichaje del City
Encontrar un sucesor adecuado para Rodri es una perspectiva increíblemente desalentadora para cualquier club del fútbol mundial. El internacional español se consolidó como una fuerza absolutamente dominante y el corazón táctico del Manchester City durante su exitosísima etapa en Inglaterra.
Cole no tardó en reconocer la enorme magnitud del desafío que espera al departamento de captación del club. En declaraciones a Paddy Power, compartió su opinión sincera sobre el enorme vacío que ha quedado en el centro del campo.
«Menudo hombre al que intentar reemplazar», afirmó Cole. «Rodri es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League. Un futbolista único. Este culebrón de Enzo va a alargarse seguro, porque lo que tienes es a un jugador que quiere marcharse y al que quieren varios clubes. Ambas partes han marcado perfil, así que me parece que ahora todo se reduce al dinero.
«El Manchester City suele encontrar dinero de alguna parte, ¿no? De donde sea que lo saquen, eso les corresponde a la FA y a todos los demás averiguarlo».
Un trabajo de dos hombres para el City
Aunque Fernández está considerado como una incorporación de gran nivel, Cole sugirió que sustituir a un jugador de la talla de Rodri podría requerir en realidad algo más que un solo fichaje. La inteligencia táctica y la presencia física del centrocampista le permitían a menudo dominar los partidos por sí solo. Cole explicó que el City podría necesitar una combinación de talentos para alcanzar el mismo nivel de equilibrio en el centro del campo del que disfrutaba anteriormente.
«Pero suelen conseguir a su hombre y es un gran jugador», dijo Cole. «Creo que es perfecto para el puesto. Para reemplazar a Rodri, necesitas dos jugadores para hacerlo, incluso dos futbolistas de primer nivel como [Elliot] Anderson y Fernández. Personalmente, creo que ese acuerdo se cerrará».
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El Manchester City prepara los próximos pasos
Está por ver si el City puede cerrar un fichaje por Fernandez. A medida que arranca la temporada de la Premier League, todas las miradas estarán puestas en cómo el Manchester City se adapta a la vida sin su mariscal del centro del campo.
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