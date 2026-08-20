Encontrar un sucesor adecuado para Rodri es una perspectiva increíblemente desalentadora para cualquier club del fútbol mundial. El internacional español se consolidó como una fuerza absolutamente dominante y el corazón táctico del Manchester City durante su exitosísima etapa en Inglaterra.

Cole no tardó en reconocer la enorme magnitud del desafío que espera al departamento de captación del club. En declaraciones a Paddy Power, compartió su opinión sincera sobre el enorme vacío que ha quedado en el centro del campo.

«Menudo hombre al que intentar reemplazar», afirmó Cole. «Rodri es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League. Un futbolista único. Este culebrón de Enzo va a alargarse seguro, porque lo que tienes es a un jugador que quiere marcharse y al que quieren varios clubes. Ambas partes han marcado perfil, así que me parece que ahora todo se reduce al dinero.

«El Manchester City suele encontrar dinero de alguna parte, ¿no? De donde sea que lo saquen, eso les corresponde a la FA y a todos los demás averiguarlo».