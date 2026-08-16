Enzo Fernández, abucheado por los aficionados del Chelsea en Stamford Bridge mientras Xabi Alonso logra su primera victoria en casa ante la Real Sociedad

El ambiente en el oeste de Londres se enrareció cuando Fernández entró como suplente en la segunda parte, en el minuto 62. El centrocampista, al que se ha relacionado insistentemente con un traspaso al Manchester City para reencontrarse con su exentrenador Enzo Maresca, recibió abucheos audibles desde la grada.

La fricción parece deberse a múltiples factores, entre ellos el comportamiento reciente del jugador tras el éxito de Argentina en el Mundial y los persistentes rumores sobre su deseo de marcharse. Fernández incluso le quitó el brazalete de capitán a Reece James al entrar, un gesto que no hizo más que dividir aún más a la afición.



