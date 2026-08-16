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Enzo Fernández, abucheado por los aficionados del Chelsea en Stamford Bridge mientras Xabi Alonso logra su primera victoria en casa ante la Real Sociedad
Stamford Bridge, dividido por la recepción a Enzo
El ambiente en el oeste de Londres se enrareció cuando Fernández entró como suplente en la segunda parte, en el minuto 62. El centrocampista, al que se ha relacionado insistentemente con un traspaso al Manchester City para reencontrarse con su exentrenador Enzo Maresca, recibió abucheos audibles desde la grada.
La fricción parece deberse a múltiples factores, entre ellos el comportamiento reciente del jugador tras el éxito de Argentina en el Mundial y los persistentes rumores sobre su deseo de marcharse. Fernández incluso le quitó el brazalete de capitán a Reece James al entrar, un gesto que no hizo más que dividir aún más a la afición.
- AFP
Rogers y Pedro impulsan la victoria del Chelsea
Sobre el césped, el Chelsea mostró destellos de la identidad táctica que Alonso está desesperado por implantar. El fichaje récord Morgan Rogers tuvo un impacto inmediato y abrió el marcador apenas 11 minutos después de su debut tras su enorme traspaso desde el Aston Villa. Aunque Jon Aramburu empató para los visitantes antes del descanso, la calidad ofensiva del Chelsea fue demasiado en la segunda parte, ya que Joao Pedro marcó la diferencia con un doblete bien ejecutado.
El delantero brasileño ha sido el jugador más destacado del verano para el Chelsea y elevó a siete goles su cuenta en la pretemporada. El primero llegó con un cabezazo tras un preciso centro de Reece James, mientras que el segundo, en el minuto 77, acabó prácticamente con el partido.
Alonso, «emocionado» tras su debut en casa
Tras el partido, Alonso prefirió centrarse en los aspectos positivos de su primer encuentro en el banquillo de casa en lugar del trato individual a Fernandez. "Fue emocionante vivir mi primera vez en la nueva casa", declaró el español a la página web oficial del club. "Una gran recepción de los aficionados al equipo y al nuevo cuerpo técnico, también a mí, así que encantado".
El entrenador quedó encantado con el ambiente en líneas generales y subrayó la importancia del vínculo entre el terreno de juego y la grada. Alonso señaló que la integración de su plantilla avanza en la dirección correcta, especialmente a medida que los jugadores regresan de sus compromisos internacionales.
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La preparación se centra en el estreno ante el Fulham
La victoria supone un impulso anímico para el Chelsea tras un verano de transición y resultados irregulares. Después de afrontar partidos contra equipos como el Tottenham, la Juventus y el AC Milan, el Chelsea centra ahora su atención en el estreno de la Premier League contra el Fulham el 24 de agosto.
Alonso concluyó su valoración mirando al trabajo que queda por delante esta semana en Cobham. Y añadió: "Ahora tenemos toda una semana para preparar el partido contra el Fulham, pero fue una buena sensación en el estadio".
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