Tras el día de descanso de ayer, hoy el AC Milan ha vuelto a entrenarse en Milanello y ha empezado a preparar de forma concreta la visita del domingo a las 18:00 a casa del Sassuolo. Todos presentes en el Centro Sportivo del AC Milan, salvo Yunus Musah y Adrien Rabiot, a quienes se espera mañana en Carnago tras los compromisos con sus respectivas selecciones.