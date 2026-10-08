Tras el día de descanso de ayer, hoy el AC Milan ha vuelto a entrenarse en Milanello y ha empezado a preparar de forma concreta la visita del domingo a las 18:00 a casa del Sassuolo. Todos presentes en el Centro Sportivo del AC Milan, salvo Yunus Musah y Adrien Rabiot, a quienes se espera mañana en Carnago tras los compromisos con sus respectivas selecciones.
Entrenamiento del Milan: buenas noticias sobre Estupinan. Musah y Rabiot vuelven mañana
ESTUPIÑÁN, BUENAS NOTICIAS
Como escribe Milannews, Ruben Amorim tendrá a todo el grupo a su disposición salvo, con toda seguridad, Alexis Saelemaekers, mientras llegan noticias alentadoras sobre Pervis Estupinan, que está mucho mejor después del leve esguince de rodilla sufrido con Ecuador. Mañana se realizarán evaluaciones para entender si podrá recuperarse para el partido del domingo en casa del Sassuolo.
Novedades sobre Saelemaekers
Según informa Gazzetta.it hay novedades sobre Saelemaekers: la operación en el tobillo derecho debería tener lugar la próxima semana y, de hecho, a este respecto, el belga se someterá el lunes en Ámsterdam a una última revisión previa a la intervención. El belga, ex del Anderlecht, volverá a los terrenos de juego en febrero.
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