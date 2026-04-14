Entrenadores de la MLS en la cuerda floja: ¿Se le ha acabado el tiempo a Bradley Carnell? ¿Podría el Sporting Kansas City optar por un cambio?

Ya son tres los entrenadores de la MLS destituidos. El Orlando City abrió la lista al despedir a Óscar Pareja. Luego fue Marco Donadel, del Montreal, con solo una victoria en el arranque. Javier Mascherano, sorpresivamente, fue el tercero, aunque, según se informa, renunció.

¿Quién podría ser el siguiente? Algunos banquillos parecen seguros: pese a la mala racha del San Diego FC, el club confía en el estilo de Mikey Varas. Phil Neville parece a salvo tras vencer al LAFC. Sin embargo, otros podrían estar en riesgo: es un milagro que Bradley Carnell siga en Philadelphia Union, Sporting Kansas City podría despedir pronto a Raphael Wicky y Greg Vanney también nota el calor.

Los despidos de entrenadores suelen ser injustos e innecesarios, pero en ocasiones están justificados. GOAL analiza los banquillos de la MLS que podrían estar en peligro...