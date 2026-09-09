Estas palabras molestaron a varios aficionados del Al-Ahli que siguen a Al-Shaikhi a través de su cuenta en X, y una gran parte de ellos dirigió las críticas no solo al director técnico, sino también a los responsables que lo trajeron al equipo.

La cuenta de Bader jazi comentó: "El problema es que lo reduces todo a un entrenador y unos jugadores, cuando el verdadero fallo es más grande que eso. El Al-Ahli necesita un proyecto claro y un respaldo acorde a su prestigio y a sus participaciones en el extranjero, no fichajes con cuentagotas y luego culpar al entrenador y a los jugadores por los resultados".

Y continuó: "El entrenador es malo, pero ¿qué culpa tiene el entrenador si Trincão se pasea por el campo? Atangana es cómplice del segundo y del tercer gol, y va paseando como si no estuviera dentro de un partido. ¿Qué culpa tiene el entrenador si Rayan Hamed no sabe cubrir al jugador? El entrenador asume sus errores, pero no todo error individual se lo cargamos al entrenador".

La teoría de la conspiración también estuvo presente para algunos, ya que una cuenta que se hace llamar Al-Nazra Al-Thaqiba dijo: "El director quiere esto, Al-Shaikhi. Se repiten los recuerdos de 2016 con Hassi y Al-Mahyani. La fuerza pertenece a Dios, alabado y ensalzado sea, y nos basta con decir: Dios nos basta y es el mejor protector".

Y faris escribió: "Cuando pones tu cuello en manos de un becario, este es el resultado en un partido contra un equipo en el que pruebas planteamientos, juegas a Firas de extremo, a Trincão de 10 y a Sebastián de 8. El resultado, 3 y gracias, y Rayan de lateral".

De la misma manera, "Amín Al-Sobhi Abu Mishari" comentó sobre la forma de jugar de Bosic, y dijo: "Jugar con un solo pivote y frente al Al-Qadisiyah es un trabajo fracasado y una planificación pobre. Perdimos a Firas por la derecha y a Trincão en el centro, aunque no rindió ni de centro ni de extremo".

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