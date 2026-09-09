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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Entrenador perdido y una defensa de barrio: la afición del Al-Ahly se lamenta tras el catastrófico inicio de temporada

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
M. Pusic
Arabia Saudita
Países Bajos

«¡Este es mi Al-Ahly de los continentes!»

La decepción de la afición del Al-Ahli saudí continuó tras la nueva derrota que sufrió el equipo, el martes, ante el Al-Qadsiah por 3-2 en la sexta jornada de la Roshn Saudi League profesional.

A diferencia de la estabilidad futbolística que llevó al equipo a coronarse dos veces en la Liga de Campeones de Asia de la élite bajo la dirección de su anterior técnico, el alemán Matthias Jaissle, el Al-Ahli vive un desconcierto notable con su nuevo entrenador, el neerlandés Marino Pusic.

En los 6 partidos que ha disputado el equipo en la liga esta temporada, el Al-Ahli ganó 3 encuentros y perdió otros tantos, lo que ha aumentado la preocupación ante las continuas acusaciones al entrenador de un mal aprovechamiento de los jugadores.

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  • ¿Un mediocampo desprotegido? ¿Este es el Al Ahly del Mundial de Clubes?

    En este contexto, el periodista saudí Mohammed Al-Shiekhy, exdirector del centro de prensa del club Al-Ahli, arremetió contra el entrenador Bozidar Bandovic tras la derrota de ayer.

    Al-Shiekhy escribió a través de la plataforma X: "Un entrenador perdido. Un centro del campo al descubierto y una defensa de barrio".

    Y añadió: "Este es el Al-Ahli de las Copas continentales. Le traen jugadores por debajo de su categoría, que no están a la altura de sus participaciones internacionales, mientras que a otros les llevan los mayores y más potentes fichajes".

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  • Un trabajo fallido: "cuando te dirige un aprendiz"

    Estas palabras molestaron a varios aficionados del Al-Ahli que siguen a Al-Shaikhi a través de su cuenta en X, y una gran parte de ellos dirigió las críticas no solo al director técnico, sino también a los responsables que lo trajeron al equipo.

    La cuenta de Bader jazi comentó: "El problema es que lo reduces todo a un entrenador y unos jugadores, cuando el verdadero fallo es más grande que eso. El Al-Ahli necesita un proyecto claro y un respaldo acorde a su prestigio y a sus participaciones en el extranjero, no fichajes con cuentagotas y luego culpar al entrenador y a los jugadores por los resultados".

    Y continuó: "El entrenador es malo, pero ¿qué culpa tiene el entrenador si Trincão se pasea por el campo? Atangana es cómplice del segundo y del tercer gol, y va paseando como si no estuviera dentro de un partido. ¿Qué culpa tiene el entrenador si Rayan Hamed no sabe cubrir al jugador? El entrenador asume sus errores, pero no todo error individual se lo cargamos al entrenador".

    La teoría de la conspiración también estuvo presente para algunos, ya que una cuenta que se hace llamar Al-Nazra Al-Thaqiba dijo: "El director quiere esto, Al-Shaikhi. Se repiten los recuerdos de 2016 con Hassi y Al-Mahyani. La fuerza pertenece a Dios, alabado y ensalzado sea, y nos basta con decir: Dios nos basta y es el mejor protector".

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    Y faris escribió: "Cuando pones tu cuello en manos de un becario, este es el resultado en un partido contra un equipo en el que pruebas planteamientos, juegas a Firas de extremo, a Trincão de 10 y a Sebastián de 8. El resultado, 3 y gracias, y Rayan de lateral".

    De la misma manera, "Amín Al-Sobhi Abu Mishari" comentó sobre la forma de jugar de Bosic, y dijo: "Jugar con un solo pivote y frente al Al-Qadisiyah es un trabajo fracasado y una planificación pobre. Perdimos a Firas por la derecha y a Trincão en el centro, aunque no rindió ni de centro ni de extremo".

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