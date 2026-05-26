Goal.com
En directoEntradas
EPL Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Entrenador del Año de la Premier League: Clasificación de todos los entrenadores de la temporada 2025-26, desde Andoni Iraola y Mikel Arteta hasta Igor Tudor y Ange Postecoglou

Opinion
Premier League
FEATURES
M. Arteta
P. Guardiola
A. Slot
U. Emery
M. Carrick
R. Amorim
A. Iraola
R. Le Bris
D. Farke
K. Andrews
R. De Zerbi
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
A. Postecoglou
T. Frank
E. Howe
D. Moyes
O. Glasner
N. Espirito Santo
S. Dyche
Fabian Hürzeler
G. Potter
V. Pereira
I. Tudor
S. Parker
E. Maresca
L. Rosenior
C. McFarlane
Marco Silva
R. Edwards
Aston Villa
Newcastle
Everton
Leeds
Sunderland
Nottingham Forest
West Ham
Bournemouth
Crystal Palace
Brentford
Brighton
Fulham
Wolverhampton
Burnley

La Premier League 2025-26 ha terminado. Los jugadores de élite de Inglaterra preparan sus vacaciones o, unos pocos, su participación en el Mundial. Incluso ellos podrán desconectar, pero los entrenadores ya planifican el mercado de fichajes y la próxima temporada.

La pasada temporada hubo gran rotación de entrenadores: 11 fueron destituidos. El Nottingham Forest cambió de técnico cuatro veces, y el Tottenham y el Chelsea lo hicieron en dos ocasiones.

Este verano habrá más movimientos: Pep Guardiola, Andoni Iraola y Oliver Glasner ya anunciaron su salida, y Marco Silva termina contrato en el Fulham.

Antes de mirar al futuro, el equipo de GOAL repasa la temporada y clasifica a todos los técnicos —titulares o interinos— que dirigieron al menos cinco partidos en la Premier League 2025-26 para elegir a nuestro Entrenador del Año.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    28Igor Tudor (Tottenham)

    A pesar de su fama en Italia por salvar equipos en apuros, el fichaje de Igor Tudor por el Tottenham en febrero pareció extraño. En el norte de Londres no logró callar a sus críticos: los Spurs, en crisis, parecían condenados al descenso tras varias actuaciones apáticas.

    Comenzó con una derrota 4-1 en el derbi norte londinense y solo sumó un punto en cinco partidos de Liga. Las goleadas encajadas en casa ante Crystal Palace y Nottingham Forest eliminaron toda esperanza, así que su cese tras 44 días agitados se recibió con alivio.

    • Anuncios
  • Burnley v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    27Ange Postecoglou (Nottingham Forest)

    Tras ganar la Europa League con el Tottenham y ser despedido, Ange Postecoglou no tardó en encontrar nuevo equipo: en septiembre fichó por el Nottingham Forest. Pero su paso por el City Ground fue breve y doloroso: en 39 días sumó solo un punto en cinco partidos.

    En 39 días apenas sumó un punto en cinco jornadas, y fue destituido 20 minutos después de perder contra el Chelsea en octubre. Ahora, su próximo destino como entrenador es una incógnita.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-TOTTENHAMAFP

    26Graham Potter (West Ham)

    A pesar de un inicio prometedor en la segunda mitad de la temporada 2024-25, el West Ham confiaba en que Graham Potter recuperara su magia en el este de Londres tras su paso por el Chelsea. Sin embargo, todo empeoró rápido.

    Fue destituido en septiembre tras perder cuatro de los cinco primeros partidos, encajar 14 goles y sufrir goleadas ante Chelsea y Tottenham en casa, además de caer ante el recién ascendido Sunderland en la jornada inaugural. Ese mal inicio anticipó una temporada desastrosa en el London Stadium, aunque Potter ya ha pasado página y se prepara para dirigir a Suecia en el Mundial.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    25Liam Rosenior (Chelsea)

    Liam Rosenior había hecho un buen trabajo en el Estrasburgo durante 18 meses, pero su «ascenso» al banquillo del BlueCo en enero decepcionó a muchos aficionados del Chelsea. A pesar de las burlas por su lenguaje de LinkedIn, ganó sus primeros cuatro partidos en la Premier.

    Sin embargo, el equipo solo ganó uno de los nueve siguientes y, tras cinco derrotas consecutivas sin marcar, la peor racha en 114 años, Rosenior fue destituido en abril cuando el Chelsea se despedía de la Liga de Campeones.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    24Thomas Frank (Tottenham)

    Las expectativas del Tottenham con Thomas Frank eran altas. El técnico danés empezó bien: tras una buena actuación en la Supercopa de la UEFA ante el París Saint-Germain, su equipo venció al Manchester City en el Etihad Stadium. Sin embargo, pronto se vio que el proyecto de Frank tenía bases frágiles. Un otoño irregular derivó en un invierno desolador en el norte de Londres.

    Cuando lo destituyeron en febrero, el equipo había caído al puesto 16 con solo dos victorias en 17 partidos de Liga. Para los aficionados del Arsenal se convirtió en un héroe de culto; para los Spurs, en un auténtico desastre.

  • Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    23Scott Parker (Burnley)

    Scott Parker llegó al curso con la fama de ascender equipos desde la Championship, pero no de mantenerlos en la Premier League, y esa percepción no ha cambiado tras el olvidable paso del Burnley.

    Los Clarets lo destituyeron tras consumarse el descenso, con cuatro jornadas aún por jugar, después de ganar solo uno de sus últimos 29 partidos. Parker puede achacar el fracaso a un mercado de fichajes deficiente, pero mostró poca claridad táctica para sacar al equipo del atolladero.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ruben Amorim (Manchester United)

    En la primera mitad de la temporada 2025-26, el Manchester United de Ruben Amorim mostró una mejora drástica en la Premier League respecto a su arranque. Sin embargo, tras su destitución en enero, el equipo respondió mejor de lo esperado, lo que evidenció el bajo rendimiento del técnico portugués en Old Trafford.

    Su insistencia en el 3-4-3, que relegó a Bruno Fernandes y marginó a Kobbie Mainoo, le enfrentó al director deportivo, Jason Wilcox, por los planes de fichajes. Un empate ante Leeds fue el último golpe: solo ganó tres de sus últimos 11 partidos y fue destituido.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    21Sean Dyche (Nottingham Forest)

    Formado en la cantera del Nottingham Forest, Sean Dyche llegó en octubre con la misión de devolver los buenos tiempos al City Ground. Duró solo cuatro meses: fue la última víctima del carácter impulsivo de Evangelos Marinakis.

    Ganó 6 de los 18 partidos de Liga, pero su fútbol pragmático no convenció a la afición. La derrota ante el Leeds y el posterior empate sin goles contra el Wolves confirmaron que el Forest necesitaba un cambio para alejarse del descenso. Dyche fue despedido, aunque probablemente regrese la próxima temporada si algún equipo empieza de forma desastrosa.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Calum McFarlane (Chelsea)

    Calum McFarlane, técnico de la cantera, carecía de la experiencia necesaria para dirigir al Chelsea en sus dos etapas como interino. Solo ganó uno de los seis partidos de Liga que dirigió.

    Si bien logró empates valiosos en las visitas al Manchester City y al Liverpool, las derrotas ante el Nottingham Forest y el Sunderland en su segunda etapa confirmaron la ausencia de los Blues en Europa.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Rob Edwards (Lobos)

    Rob Edwards llegó al Wolves en noviembre, último en la liga tras 11 partidos sin ganar, y no logró evitar el descenso.

    Hubo destellos de esperanza, como las victorias en casa ante Aston Villa y Liverpool y un dramático empate con Arsenal que ilusionó con una remontada épica. Al final, sin embargo, el equipo descendió tras cerrar la temporada con otra racha de ocho partidos sin ganar. Aun así, Edwards convenció lo suficiente para que se le confiara la tarea de devolver al Wolves a la máxima categoría cuanto antes.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest/West Ham)

    La popularidad de Nuno Espíritu Santo era máxima al inicio de la temporada, tras clasificar al Nottingham Forest para Europa. Sin embargo, las cosas se torcieron rápido en el City Ground: reveló que su relación con el propietario Marinakis se había deteriorado y fue destituido tras solo tres partidos.

    En septiembre aceptó el banquillo del West Ham, en zona de descenso. Su arranque fue malo, pero tras Año Nuevo encadenó buenos resultados que parecían salvar al equipo. Sin embargo, las derrotas en Brentford y Newcastle en mayo lo hundieron de nuevo.

    Los hammers vencieron al Leeds en la última fecha, pero otros resultados los enviaron a la Championship. Todo indica que el ex del Tottenham dejará el club en breve.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Eddie Howe (Newcastle)

    Hace un año, muchos en Newcastle creían que Eddie Howe era capaz de hacer milagros. Tras acabar con 70 años sin títulos y llevar a los Magpies a la Liga de Campeones, parecía infalible en Tyneside.

    La campaña 2025-26 fue un batacazo: solo los tres descendidos perdieron más partidos en la Premier (17), y el equipo rozó el descenso en las últimas jornadas. El duodécimo puesto final quedó muy por debajo de lo esperado y podría provocar la marcha de sus mejores jugadores en el próximo mercado.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Arne Slot (Liverpool)

    El Liverpool invirtió 450 millones de libras en fichajes este verano para reforzar su plantilla campeona, así que parecía imposible que Arne Slot acabara la temporada luchando por conservar su puesto. Sin embargo, el técnico holandés lleva meses en esa situación.

    El equipo ganó menos de la mitad de sus partidos, encajó muchos goles en los minutos finales, aunque también sumó puntos en el descuento. Su juego fue poco atractivo, Slot se enfrentó a Salah y solo lograron la quinta plaza que da acceso a la Champions.

    Se espera que tenga muy poco margen al inicio de la próxima temporada, si es que no es despedido antes.

  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Vitor Pereira (Lobos/Forest de Nottingham)

    Temporada de contrastes: Vitor Pereira fue héroe en el Wolverhampton tras salvar al equipo de forma espectacular la campaña anterior, pero todo cambió. La goleada en la jornada inaugural ante el Manchester City inició una racha de diez partidos sin victoria que acabó con su cese en noviembre.

    Sin embargo, regresó al banquillo tres meses después como cuarto técnico del Nottingham Forest. Perdió sus dos primeros partidos, pero encadenó ocho sin perder y alejó al equipo del descenso.

    Las victorias a domicilio ante Tottenham, Sunderland y Chelsea sellaron la permanencia, y ahora el portugués busca en el City Ground evitar repetir el guion de su paso por el Wolverhampton.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Enzo Maresca (Chelsea)

    Valorar el trabajo de Enzo Maresca en el Chelsea es complejo. En su única temporada completa ganó la Liga de Conferencias y, sorpresivamente, el Mundial de Clubes. Su equipo llegó a ser segundo en la Premier, lo que alimentó rumores de título en las dos campañas que inició en Stamford Bridge.

    En ambas ocasiones, sin embargo, el equipo cayó y, aunque terminó quinto en la 2024-25, fue despedido el día de Año Nuevo tras ganar solo uno de siete partidos de Liga, debido a rumores de un enfrentamiento con la directiva del Chelsea por sus conversaciones con el Manchester City para sustituir a Pep Guardiola.

    El posterior derrumbe del equipo sugiere que era él quien lo mantenía a flote. Su llegada al City en los próximos días aclarará mejor sus dotes como entrenador.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Oliver Glasner (Crystal Palace)

    Oliver Glasner dejará el Crystal Palace este verano como el técnico más laureado del club y podría ampliar su legado si gana la Conference League el miércoles. Sin embargo, en la Premier League la temporada ha sido decepcionante en Selhurst Park.

    Tras ganar la FA Cup el curso pasado, se esperaba que pelearan por Europa, pero la salida de Eberechi Eze y Marc Guehi mermó sus opciones. La marcha de Guehi al Manchester City en enero mostró las intenciones de Glasner y generó dudas: su supuesta mala actitud y la certeza de que no afrontaría un posible descenso podían hundir al equipo en la segunda vuelta.

    Finalmente no fue así, pero el 15.º lugar es el peor resultado de la década. Aún se discute cuánto de esa responsabilidad le corresponde a Glasner.

  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Moyes (Everton)

    David Moyes cerrará la temporada preguntándose qué podría haber sido del Everton. Tras el parón internacional de marzo, los Toffees luchaban por Europa y soñaban con la Liga de Campeones, luego de que Moyes superara la compleja adaptación al estadio Hill Dickinson y devolviera al equipo al camino.

    Pero luego encadenó siete partidos sin ganar: desperdició cuatro ventajas y cedió puntos en tres ocasiones en el tiempo de descuento, hasta acabar 13.º. Moyes aún debe convencer a una afición cada vez más escéptica.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Marco Silva (Fulham)

    Por cuarta temporada consecutiva tras su ascenso a la Premier League, el Fulham ha terminado undécimo tras ganar al Newcastle en la última jornada. Aún no se sabe si fue el último partido de Marco Silva, pues el técnico portugués aún no renueva su contrato, que vence en junio.

    Puede estar satisfecho con el trabajo, aunque seguramente se sienta decepcionado por quedar a solo un punto de Europa, sobre todo tras dejar escapar dos puntos ante el Wolves en la penúltima jornada.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Roberto De Zerbi (Tottenham)

    Roberto De Zerbi llegó al Tottenham con siete partidos por delante y un objetivo claro: evitar el descenso. El italiano cumplió con creces: tres victorias —incluida la decisiva ante el Everton en la última jornada— y solo dos derrotas, lo que situó a los Spurs por encima del West Ham y les aseguró el 17.º puesto de la Premier League.

    Su fútbol fluido quedó en segundo plano para evitar el descenso, pero ahora, tras dos cursos de sufrimiento, el ex del Brighton tendrá una pretemporada completa para dejar huella y devolver la confianza al norte de Londres.

  • Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Fabian Hurzeler (Brighton)

    A principios de febrero, Fabián Hurzeler estaba en la cuerda floja: el Brighton, cerca del descenso tras 13 partidos con una sola victoria. Sin embargo, el técnico más joven de la Premier reaccionó a tiempo y, con siete triunfos en diez encuentros, llevó a los Seagulls a Europa pese a perder los dos últimos.

    Son dos octavos puestos consecutivos para Hurzeler desde su llegada al Amex Stadium y, aunque disputar la Conference League podría suponer una distracción la próxima temporada, hay confianza en que él y su equipo darán un nuevo paso adelante en la 2026-27.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Daniel Farke (Leeds United)

    La adaptación de Daniel Farke a la Premier League con el Norwich City fue deficiente, lo que llevó al Leeds a valorar su destitución tras el ascenso. El apoyo parecía costoso cuando los Whites cayeron al descenso en noviembre, antes de un calendario complicado.

    Parecía acabado, pero un ajuste al descanso —defensa de tres ante el Manchester City— lo cambió todo. Aunque el Leeds perdió en el Etihad, Farke se mantuvo fiel a esa idea.

    A partir de ahí, el Leeds solo perdió cinco de los 25 partidos siguientes, certificó la permanencia a falta de tres jornadas y encadenó ocho encuentros sin perder, incluido el primer triunfo en Old Trafford desde 1981.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Michael Carrick (Manchester United)

    Michael Carrick no era la primera opción tras el cese de Amorim en enero, pero su regreso como técnico interino fue un éxito. Venció al City, Arsenal, Liverpool, Chelsea y Villa, y aseguró el tercer puesto con 39 puntos en 17 partidos.

    Corrigiendo los errores de la era Amorim, con Fernandes más adelantado y Mainoo de vuelta en la alineación, Carrick dirigió 17 partidos en los que el United sumó más puntos que cualquier otro equipo de la Premier League (39). Ahora, sin embargo, empieza el trabajo duro, ya que el nuevo entrenador titular buscará repetir la hazaña mientras compagina los compromisos de la Liga de Campeones la próxima temporada.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Pep Guardiola (Manchester City)

    El Manchester City de esta temporada no fue el de siempre —perdió puntos en 15 partidos—, pero Pep Guardiola supo sacar el máximo de un equipo en transición en su última campaña en el Etihad. El legendario técnico integró con éxito a los fichajes Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo y Marc Guehi, y promesas como Jeremy Doku, Nico O'Reilly y Abdukodir Khusanov mostraron buenos avances.

    Tras la fuerte caída del curso anterior, se valoró que plantara cara al Arsenal tanto tiempo y dejara una base sólida para que Enzo Maresca construya una nueva era de éxitos.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Keith Andrews (Brentford)

    Antes de empezar la temporada, el Brentford era candidato al descenso: el novato Keith Andrews reemplazaba a Thomas Frank y el equipo perdía al capitán Christian Norgaard y a los delanteros Bryan Mbeumo y Yoane Wissa, autores de 39 goles la campaña anterior.

    Sin embargo, sobre el campo nadie lo notó: Andrews guió al equipo al noveno puesto, igualando el mejor registro de Frank. La única decepción fue quedarse fuera de Europa por diferencia de goles, tras ganar solo dos de los últimos 13 partidos.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    El Aston Villa empezó la temporada sin victorias ni goles en sus primeros cinco partidos, lo que generó preocupación por la gestión de Unai Emery y la inactividad en el mercado de fichajes.

    Sin embargo, Emery demostró por qué es uno de los mejores entrenadores de Europa: el equipo mejoró, luchó por el título a finales de año, sufrió un bajón en invierno, pero acabó cuarto y regresó a la Liga de Campeones.

    Además, su victoria en la Europa League confirma que los escépticos se equivocaban.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Regis Le Bris (Sunderland)

    El Sunderland invirtió mucho para ser un recién ascendido, fichando jugadores de experiencia, pero muchos pronosticaban su descenso en su primera temporada en la máxima categoría desde 2017. No acercarse ni siquiera a los tres últimos puestos fue un gran logro para Regis Le Bris. Terminar séptimos y lograr la clasificación para la Europa League superó todas las expectativas en Wearside.

    El equipo de Le Bris no mostró miedo en su regreso a la élite y, a mitad de curso, ya tenía la permanencia asegurada. Algunos tropiezos en primavera generaron rumores sobre la salida del técnico francés, pero él respondió con victorias sobre Everton y Chelsea para cerrar la campaña y desatar la locura en el Stadium of Light.

    Ah, y vencieron al Newcastle en casa y fuera... ¡Menuda temporada en Wearside!

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Tras tres subcampeonatos seguidos y cinco años sin títulos, el Arsenal de Mikel Arteta por fin cruzó la meta y ganó la Premier League. El técnico español abandonó poco a poco el estilo Guardiola y supo anticipar la evolución física de la liga, construyendo un equipo sólido que aguantó hasta el final.

    Hubo altibajos, pero el Arsenal fue el mejor equipo de la temporada. Desde su llegada, Arteta ha recorrido un largo camino con el equipo y merece todos los elogios que recibe.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andoni Iraola (Bournemouth)

    El Bournemouth inició la temporada tras perder a su portero y a gran parte de su defensa titular, y en enero vendió a su mejor jugador ofensivo, Antoine Semenyo. Un técnico menos competente podría haber puesto excusas si los Cherries hubieran caído a los puestos bajos de la tabla. Pero Andoni Iraola no es un entrenador cualquiera.

    Iraola reconstruyó rápido la defensa, añadió talento en otras líneas y el equipo llegó a ser segundo tras perder solo uno de los primeros nueve partidos. Pero una racha de 11 encuentros sin ganar los acercó de nuevo al descenso.

    Con la venta de Semenyo a punto de cerrarse, algunos en el Vitality Stadium temían lo peor. Pero no hacía falta: el extremo, que ficharía por el Manchester City, marcó en el descuento ante el Tottenham en su despedida y desencadenó una racha de 18 partidos sin perder que llevó al equipo al sexto puesto y a la clasificación histórica para Europa.

    En resumen, nadie hizo mejor trabajo que Iraola como entrenador en la Premier League 2025-26. Ahora Marco Rose tiene mucho que demostrar...