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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Entre Roma y Holanda, ¿quién es el verdadero Malen? De su dominio en la Serie A a sus cero goles en el Mundial: las razones de su rendimiento

Holanda
Roma
D. Malen
Holanda vs Suecia
World Cup
Serie A

La diferencia entre lo visto en los seis meses en Italia y los dos primeros partidos del Mundial.

El gran protagonista de la segunda parte de la temporada de la Serie A: motor de laRoma en su camino hacia la Liga de Campeones, ídolo de la afición capitalina y de los fantallenadores que lo ficharon en enero, y el delantero ideal para el estilo de Gian Piero Gasperini.

Se esperaba que los focos de este Mundial se centraran más en sus jugadas, calidad y goles, pero no ha destacado en los dos primeros partidos de laselección holandesa de Koeman.

Koeman lo puso de titular en los dos partidos, pero lo reemplazó antes del final en ambos, incluso hoy contra Suecia al descanso.

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el verdadero Malen y qué falla en el Mundial?

  • SIGUE SIN PUNTOS EN EL MUNDIAL

    A pesar de ser titular en ambos partidos, Malen aún no ha marcado. Koeman le alineó de inicio contra Japón, cuando falló dos ocasiones claras, y le mantuvo los 70 minutos. Ante Suecia, el delantero holandés fue sustituido al descanso por Summerville, quien anotó el 5-1 final.

    Tras jugar 70 minutos ante Japón, contra Suecia se quedó en el vestuario al descanso y fue reemplazado por Summerville, quien marcó el 5-1 final.

    En la primera parte ante Suecia, el delantero de la Roma se movió entre líneas y abrió espacios para Dumfries, pero no influyó en las jugadas de peligro ni mejoró la posesión de Holanda.

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  • DOMINANTE Y MOTOR DEL EQUIPO EN ROMA

    Malen llegó a la Serie A con una dinámica muy distinta. Fichado por Gasperini, el delantero holandés —recientemente adquirido por la Roma— marcó 14 goles en 18 partidos: nunca antes alguien había anotado tanto tras llegar en el mercado de invierno.

    Sus goles, asistencias, presencia ofensiva, carisma y liderazgo impulsaron a los capitalinos a una segunda vuelta de altísimo nivel, especialmente en la recta final, y les devolvieron la ansiada Liga de Campeones de la UEFA.

    Su olfato goleador fue clave para superar a Milan y Juventus en la lucha por la Champions.

  • ¿UN PROBLEMA DE PAPEL?

    Pero, ¿quién es el verdadero Malen? Es difícil responder.

    Sin embargo, es evidente que algo no funciona entre su estilo en la Roma y el que muestra con Holanda.

    Gasperinilo emplea como delantero centro, posición en la que Malen se siente más cómodo y puede asociarse con la mediapunta. Sin embargo, en la selección compite con Depay y Brobbey, favoritos de Koeman para el “9” puro.

    Las cifras lo confirman: sin gol desde noviembre, lleva seis partidos consecutivos en blanco, por lo que Koeman le desplaza a la banda derecha, con menos espacio y funciones ofensivas.

  • EN EL ATAQUE HAN MARCADO TODOS

    Cabe destacar un factor clave: casi todos los delanteros de Holanda ya han marcado en este Mundial, que se disputa entre Canadá, Estados Unidos y México.

    Summerville (que ya había marcado contra Japón) volvió a ver puerta; Brobbey hizo un doblete contra Suecia como nueve, igual que Gakpo, decisivo en la segunda parte.

    Malen, ahora, corre el riesgo de quedarse en el banquillo: la competencia por el puesto es intensa, real y presente. Le corresponde a él demostrar que es ese delantero centro capaz de poner patas arriba la Serie A.

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