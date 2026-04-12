El domingo, RMC Sport publicó un reportaje titulado: «¿Francia o Marruecos? ¿Por qué Ayoub Bouadi aún no ha decidido?».

El medio del Lille, de solo 18 años, ya ha jugado 58 partidos en la Liga francesa —con dos asistencias—, nueve en la Liga de Campeones y diez en la Europa League.

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Su rendimiento con el Lille le ha abierto las puertas de las categorías inferiores de Francia: sub-16 (8 partidos), sub-17 (5), sub-18 (3), sub-20 (1) y, más recientemente, sub-21 (10 partidos y 1 gol).

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