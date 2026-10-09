Entre Leao, Yildiz y Neymar, quién es Destiny Elimoghale y qué quiere hacer con él la Juventus

Siempre por delante de los chicos de su edad y siempre sobre el campo contra jugadores mayores que él, Elimoghale este año ha sido ascendido a la Next Gen de Massimo Brambilla y está jugando, por tanto, en la Serie C, donde ha sumado hasta ahora 5 apariciones. El primer equipo, sin embargo, está a solo un paso y podría debutar pronto a las órdenes de Luciano Spalletti , que también lo había convocado para el partido contra el NEC en la Europa League. “Tiene características que dejan entrever que en el futuro puede tener una evolución importante. Pero luego hay que ayudarle a crecer de la manera adecuada, darle la posibilidad de adquirir conocimientos en los tiempos correctos”, dijo sobre él el exseleccionador.





En la prestigiosa lista, junto a otros dos italianos (Cassano del Como y Arena de la Roma, que también tiene al tunecino Bouaskar), Destiny es la gran esperanza de la Juventus y del fútbol italiano. Nacido en Turín en 2009 en el seno de una familia de origen nigeriano, se formó en el Rebaudengo, club amateur de su barrio, hasta su llegada a la cantera de la Juventus con siete años. A partir de ahí, un ascenso sin pausa.





Por sus características físicas –mide más de 180 cm – y técnicas, desde el principio ha sido comparado con Rafael Leao. Al fin y al cabo, es un extremo izquierdo diestro al que le gusta arrancar abierto, buscar el uno contra uno y probar el disparo con rosca con la derecha. Su fútbol es un repertorio de aceleraciones, regates, uno contra uno, arrancadas y destellos de fantasía dignos del mejor Leao visto en el Milan. Elimoghale también puede jugar por la banda derecha, como mediapunta o cerca del delantero, aunque en esos espacios todavía tiene mucho que mejorar. Sobre todo de cara a portería y en los últimos metros debe ser más concreto y encontrar el gol con mayor continuidad. Su trayectoria recuerda un poco a la de Kenan Yildiz, que también llegó joven a la Juventus, tras su etapa en el Bayern de Múnich, y enseguida supo hacerse un hueco en el primer equipo. El turco es sin duda una referencia para el chico de 2009, que, sin embargo, tiene como ídolo y modelo a seguir a Neymar.





Tesoro de la Juve, pero también de Italia. Elimoghale está siguiendo todo el recorrido de las selecciones inferiores de la selección italiana. Primero entró en la órbita de la Italia Sub-15 y posteriormente en la de la Sub-17, con la que jugó el Europeo Sub-17 y el Mundial de la categoría. Después Bollini lo llevó también al Europeo Sub-19 a pesar de que tenía dos años menos que la mayoría de sus compañeros. Un predestinado que tiene en mente el objetivo de ganar el Balón de Oro.





La Juve quiere aferrarse a uno así y protegerlo dentro y fuera del campo. Destiny Elimoghale tiene un contrato blindado hasta 2028 y la Juventus apuesta muy fuerte por él, hasta el punto de hacerle debutar pronto en el primer equipo. Es y cada vez más será el futuro del club.