Al-Owais regresó al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras una única temporada lejos del club, cargado de muchos sueños después de su brillante actuación en el Mundial 2026.
El mayor sueño de Al-Owais era mantener el gran nivel que había comenzado a mostrar con Arabia Saudí en el Mundial, una vez que regresara al "Líder", con la esperanza de recuperar su puesto en el once titular, a costa del marroquí Yassine Bounou.
Sin embargo, Al-Owais se encontró como suplente del guardameta marroquí desde el inicio de la temporada, y solo ha disputado 3 partidos, en apenas uno de los cuales logró dejar su portería a cero, algo que vuelve sus sueños difíciles de alcanzar.
Y ahora, es posible que Al-Owais se vea como suplente en el Al-Hilal durante lo que resta de temporada, lo que hace que su continuidad en la selección de Arabia Saudí y mantener su puesto como titular sea algo aún más complicado.