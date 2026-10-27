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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Traducido por

Entre la selección saudí y Al-Hilal: ¿cómo se convirtieron los sueños de Mohammed Al-Owais en pesadillas?

FEATURES
M. Al Owais
Arabia Saudí
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Catar

El guardameta internacional sufre

Las titularidades se han convertido en pesadillas que persiguen al guardameta internacional Mohamed Al-Owais con su equipo, el Al-Hilal, pese a que parecen sueños color de rosa y felices con la selección de Arabia Saudí.

El Al-Hilal saudí visitó al Al-Shamal catarí, este martes, en el estadio Al-Bayt de Al-Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

  • La pesadilla del Al-Hilal

    En el minuto ocho del encuentro, Wesley Said abrió el marcador para el conjunto catarí, tras un potente disparo raso con su pierna izquierda desde dentro del área.

    El gol fue el tercero que encajó Al-Owais, en el tercer partido que disputa con el Al-Hilal desde el inicio de la presente temporada.

    El guardameta saudí solo mantuvo su portería a cero en una ocasión, durante la victoria por 2-0 ante el Al-Raed, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el pasado mes de agosto.

    Después, Al-Owais fue titular en el partido ante el Neom, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League, en el que recibió dos goles que le costaron al "Zaeem" su única derrota en la actual temporada.

  • El milagro saudí

    Lo extraño es que esto llega en un momento en el que Al-Owais brilla a nivel internacional con la selección de Arabia Saudí.

    El guardameta saudí mantuvo su portería a cero en los últimos 6 partidos que ha disputado con Arabia Saudí, comenzando por el encuentro ante Cabo Verde, en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

    Asimismo, la portería de Al-Owais permaneció imbatida durante los cinco partidos que disputó con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27", que concluyó con la coronación de Arabia Saudí como campeona.

    En virtud de esas actuaciones, Mohammed Al-Owais recibió el premio al mejor portero del torneo del Golfo.

  • Los sueños de Al Owais se convirtieron en pesadilla

    Al-Owais regresó al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras una única temporada lejos del club, cargado de muchos sueños después de su brillante actuación en el Mundial 2026.

    El mayor sueño de Al-Owais era mantener el gran nivel que había comenzado a mostrar con Arabia Saudí en el Mundial, una vez que regresara al "Líder", con la esperanza de recuperar su puesto en el once titular, a costa del marroquí Yassine Bounou.

    Sin embargo, Al-Owais se encontró como suplente del guardameta marroquí desde el inicio de la temporada, y solo ha disputado 3 partidos, en apenas uno de los cuales logró dejar su portería a cero, algo que vuelve sus sueños difíciles de alcanzar.

    Y ahora, es posible que Al-Owais se vea como suplente en el Al-Hilal durante lo que resta de temporada, lo que hace que su continuidad en la selección de Arabia Saudí y mantener su puesto como titular sea algo aún más complicado.

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