En el minuto ocho del encuentro, Wesley Said abrió el marcador para el conjunto catarí, tras un potente disparo raso con su pierna izquierda desde dentro del área.

El gol fue el tercero que encajó Al-Owais, en el tercer partido que disputa con el Al-Hilal desde el inicio de la presente temporada.

El guardameta saudí solo mantuvo su portería a cero en una ocasión, durante la victoria por 2-0 ante el Al-Raed, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el pasado mes de agosto.

Después, Al-Owais fue titular en el partido ante el Neom, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League, en el que recibió dos goles que le costaron al "Zaeem" su única derrota en la actual temporada.