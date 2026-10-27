En el minuto ocho del partido, Wesley Said abrió el marcador para el conjunto catarí, tras un disparo raso y potente con su pierna izquierda desde dentro del área.

En el minuto 48 del encuentro, Riyad Mahrez fabricó el segundo gol del Al-Shamal, después de enviar un centro raso que su compatriota Baghdad Bounedjah desvió hacia el fondo de la portería del guardameta Mohammed Al-Owais.

Y la cosa no quedó ahí, ya que la estrella argelina colgó un balón de centro desde un tiro libre, que llegó a la cabeza del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, quien la mandó a la red del Al-Hilal en el minuto 54.

El gol fue el quinto que encajó Al-Owais en los tres partidos que ha disputado con el Al-Hilal desde el comienzo de la presente temporada.

El guardameta saudí solo logró mantener su portería a cero en una ocasión, durante la victoria por 2-0 ante el Al-Raed, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el pasado mes de agosto.

Después de eso, Al-Owais fue titular en el partido ante el Neom, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí, en el que recibió dos goles que le costaron al "Líder" su primera derrota en la presente temporada.