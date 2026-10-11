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الهلال ضد الاتحاد والأهلي مع الزمالكai - Gemini
GOAL
Traducido por

Entre la locura y el lujo: cuatro diferencias entre la cumbre Al Ahly-Zamalek y el clásico Al Hilal-Al Ittihad

FEATURES
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Egipto
Arabia Saudita

Magia futbolística espectacular

En apenas unas horas, los aficionados al fútbol en Egipto y Arabia Saudita vivieron dos noches de altísimo voltaje, después de que las gradas del Estadio de El Cairo se encendieran en la cumbre entre Al Ahly y Zamalek, 24 horas después del clásico entre Al Hilal y Al Ittihad que mantuvo la respiración contenida en el Kingdom Arena.

Aquí, un fervor histórico heredado por millones; allí, una pugna en ascenso que combina el poder de las inversiones con estrellas llegadas de las grandes ligas europeas. Pero lo común a ambas escenas es que estos partidos trascienden los tres puntos para convertirse en una prueba de prestigio, calidad y ambición.

Y pese a las distintas circunstancias de cada enfrentamiento, la comparación entre ambas cumbres revela cuatro diferencias claras relacionadas con la afición, el nivel técnico, la producción goleadora y el valor de mercado de los clubes.

Mientras Al Ahly resolvió la cumbre egipcia ante Zamalek por dos goles a cero, Al Hilal se llevó el clásico de Riad por 3-2, en un partido que vio cinco goles y alternativas que se prolongaron hasta los últimos minutos.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El hechizo de la afición: la locura de El Cairo y el bullicio de Riad

    La afición sigue siendo el elemento con mayor capacidad para dar a los partidos de alto voltaje un carácter excepcional, pero cada país tiene su propio sello. En El Cairo se anunció el agotamiento de las entradas para el duelo entre Al Ahly y Zamalek, con 40.000 asientos destinados a los aficionados, a razón de 20.000 para cada club.

    Las aficiones de ambos equipos desplegaron mosaicos de aliento con mensajes históricos y patrióticos: los seguidores del Al Ahly celebraron el título de "club del siglo", mientras que los del Zamalek evocaron a los héroes de la Guerra de Octubre, confirmando que la rivalidad entre los dos grandes se extiende mucho más allá de los noventa minutos.

    En Riad, en cambio, el clásico entre Al Hilal y Al Ittihad registró una asistencia de 22.808 espectadores, según los informes publicados, en medio de un ambiente estruendoso y de una clara competencia entre las gradas en cánticos y ánimos.

    El encuentro adquirió un toque adicional antes del inicio, cuando Mohamed Al Owais entró portando la Copa del Golfo 27, mientras los jugadores de ambos equipos formaban un pasillo de honor para celebrar la coronación de la selección saudí con el título.

    Según las cifras disponibles, el aforo previsto otorgó al clásico de El Cairo la ventaja numérica, pero eso no anula la singularidad del ambiente de Riad: la afición de ambas ciudades confirma que el fútbol no es solo un juego, sino parte de la identidad de los clubes y de su historia. Y entre los mosaicos gigantes, los cánticos y las canciones, las gradas fueron un socio esencial en la construcción del espectáculo.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    La calidad técnica: las estrellas de la Premier League imponen su sello

    En cuanto al rendimiento sobre el césped, el clásico entre Al Hilal y Al Ittihad tuvo un marcado carácter ofensivo, gracias a la calidad de los nombres presentes en las líneas de ataque y a su capacidad para aprovechar los espacios.

    La huella de los recién llegados desde la Premier League inglesa se hizo notar de forma directa, después de que Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville marcaran los tres goles de Al Hilal, en una confirmación del impacto inmediato de los nuevos fichajes y de su capacidad para decidir los grandes duelos.

    Lee también: En-Nesyri en el banquillo de los acusados, y el motivo es Yassine Bounou

    En cambio, la cumbre egipcia adoptó una forma distinta: el Al Ahly logró gestionar el partido y llegar a la portería del Zamalek en dos momentos clave, después de que Mohamed Hany abriera el marcador en el minuto 39, antes de que Moncef Bakrar añadiera el segundo gol en el minuto 80 con un magnífico disparo desde fuera del área.

    El encuentro no fue abundante en goles, pero vivió momentos decisivos que exigieron concentración y eficacia, una cualidad no menos importante que la habilidad individual.

    Y la diferencia aquí no reside en que una de las dos cumbres tuviera una calidad técnica absoluta sobre la otra, sino en que el clásico de Riad mostró el valor de las estrellas capaces de marcar la diferencia en los espacios abiertos, mientras que la cumbre de El Cairo reveló la importancia de aprovechar las ocasiones y de ser pragmático en un partido cargado de rivalidad y presión. En ambos casos, los detalles individuales y colectivos decidieron el resultado a favor del equipo más efectivo.

  • 5 goles en Riad frente a un doblete en El Cairo

    Si la emoción de las aficiones estuvo presente en ambas cumbres, los goles le dieron al clásico entre Al Hilal y Al Ittihad una ventaja clara en cuanto a producción ofensiva, pues el enfrentamiento terminó con cinco goles: Martinelli abrió el marcador para Al Hilal, Youssef En-Nesyri respondió para Al Ittihad, luego Watkins devolvió la ventaja al Zaeem, antes de que Summerville añadiera el tercer gol, mientras Steven Bergwijn recortó la diferencia de penalti en el minuto 89.

    En El Cairo, la cumbre terminó con dos goles a cero para Al Ahly, después de que Mohamed Hany se adelantara antes del final de la primera mitad y luego se sentenciara el resultado en los últimos minutos.

    Así, el clásico de Riad se impuso con cinco goles frente a los dos de la cumbre egipcia, una diferencia que refleja la naturaleza de ambos partidos, no necesariamente una superioridad técnica absoluta; el número de goles se ve afectado por el ritmo de juego, los errores, las ocasiones disponibles y el grado de empuje de cada equipo en busca de la remontada.

    Con todo, el cinco a cero... la manita saudí ofreció al espectador un menú ofensivo más intenso, con las posibilidades de remontada vigentes hasta los últimos instantes, mientras que la cumbre egipcia se caracterizó por un mayor grado de resolución limitada, después de que Al Ahly lograra mantener su portería a cero y ampliar la diferencia en un momento tardío.

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  • Enormes diferencias económicas: Al Hilal y Al Ittihad se imponen

    La mayor brecha aparece cuando pasamos al valor de mercado de las plantillas de los cuatro clubes, según las estimaciones del portal "Transfermarkt" para la temporada 2026-2027. El valor de mercado del Al Hilal ronda los 193,3 millones de euros, mientras que el del Al Ittihad alcanza los 142,55 millones de euros, con lo que la suma de ambos clubes saudíes se sitúa en torno a los 335,85 millones de euros.

    En cambio, el valor de mercado del Al Ahly egipcio se estima en unos 36,2 millones de euros y el del Zamalek en unos 16,93 millones de euros, con un total de 53,13 millones de euros.

    Así, la suma del valor de mercado del Al Hilal y el Al Ittihad supera la del Al Ahly y el Zamalek en unos 282,72 millones de euros, es decir, el equivalente a casi 6,3 veces el valor de mercado total del dúo egipcio.

    Estas cifras otorgan a los clubes saudíes una clara ventaja económica en cuanto al valor estimado de sus jugadores, lo que coincide con la presencia de nombres destacados llegados de las grandes ligas europeas, como Martinelli, Watkins y Summerville en el Al Hilal, además de un grupo de profesionales de alto valor en el Al Ittihad.

    Sin embargo, el valor de mercado sigue siendo una estimación del precio de los jugadores en el mercado de fichajes, y no una medida directa de la calidad del rendimiento en un solo partido ni una garantía de conquistar títulos.

    En definitiva, ambos clásicos reunieron dos elementos distintos de la magia del fútbol: una enorme profundidad histórica y popular en El Cairo, e inversiones colosales y estrellas con un elevado valor de mercado en Riad.

    Y mientras el Al Hilal y el Al Ittihad superaron con claridad en el indicador económico, la afición y la eficacia dentro del campo siguieron siendo factores decisivos para configurar la fisonomía de cada enfrentamiento, de modo que ambos partidos confirmaron que el fútbol no se reduce solo al dinero o a los nombres, sino a la capacidad de cada equipo de convertir su potencial en rendimiento y resultado.