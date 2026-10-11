Entre la locura y el lujo: cuatro diferencias entre la cumbre Al Ahly-Zamalek y el clásico Al Hilal-Al Ittihad

En apenas unas horas, los aficionados al fútbol en Egipto y Arabia Saudita vivieron dos noches de altísimo voltaje, después de que las gradas del Estadio de El Cairo se encendieran en la cumbre entre Al Ahly y Zamalek, 24 horas después del clásico entre Al Hilal y Al Ittihad que mantuvo la respiración contenida en el Kingdom Arena.

Aquí, un fervor histórico heredado por millones; allí, una pugna en ascenso que combina el poder de las inversiones con estrellas llegadas de las grandes ligas europeas. Pero lo común a ambas escenas es que estos partidos trascienden los tres puntos para convertirse en una prueba de prestigio, calidad y ambición.

Y pese a las distintas circunstancias de cada enfrentamiento, la comparación entre ambas cumbres revela cuatro diferencias claras relacionadas con la afición, el nivel técnico, la producción goleadora y el valor de mercado de los clubes.

Mientras Al Ahly resolvió la cumbre egipcia ante Zamalek por dos goles a cero, Al Hilal se llevó el clásico de Riad por 3-2, en un partido que vio cinco goles y alternativas que se prolongaron hasta los últimos minutos.