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Entre la genialidad y la soberbia: ¿echará a perder la mentalidad de Guardiola los éxitos de Dونيs con la selección de Arabia Saudí?

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Analysis
G. Donis
Arabia Saudí vs Catar
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Catar
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Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Emiratos Arabes Unidos
P. Guardiola
Grecia
Arabia Saudita
Catar
Emiratos Árabes Unidos
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El entrenador griego, en peligro

El éxito a veces mata, y quizás este lema sea lo que más se ajusta al griego Georgios Donis, director técnico de la selección saudí.

Donis llevó a la selección saudí a clasificarse para la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras vencer a la selección de Catar, en semifinales, por la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran con empate sin goles.

  • Donis, nueva cara para Arabia Saudí

    La clasificación para la final no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un trabajo incansable realizado por Donis desde que llegó al banquillo de la selección de Arabia Saudí, apenas unos dos meses antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    El entrenador griego trabajó para cambiar por completo la fisonomía de la selección saudí, especialmente en lo relativo a la identidad, en cuanto al control del juego y al ataque a los rivales por todas las vías posibles.

    Precisamente esa identidad fue el motivo del enfado de la afición saudí con el anterior entrenador, el francés Hervé Renard, quien se inclinaba por un fútbol defensivo y dejaba la posesión en manos de las selecciones rivales, por fuerte que fuera su nivel.

    Donis logró efectivamente su propósito, algo que quedó muy claro en la Copa del Golfo 27, donde la selección saudí dominó a todos sus rivales: Kuwait, Omán e Irak, e incluso Catar en semifinales, pese a no marcar.

    La paradoja es que Arabia Saudí sufría lo indecible ante esas mismas selecciones apenas unos meses antes bajo la dirección de Renard, lo que demuestra que los esfuerzos del entrenador griego dieron sus frutos.

  • La mente de Guardiola, el mayor peligro para Donis

    Pero el gran problema que sufre el entrenador griego reside en la manera en que gestiona sus éxitos, o lo que ocurre tras lograr esos éxitos, ya sea a corto o a largo plazo.

    En lugar de mantener la fórmula con la que consigue sus éxitos, Donis siempre trabaja en introducir numerosos cambios, tanto a nivel individual como colectivo, algo conocido en el legendario entrenador español Pep Guardiola, quien también sufrió mucho por este motivo.

    Esa crisis quedó muy en evidencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, empezando por el partido ante Uruguay en la primera jornada, que terminó con un empate positivo por 1-1.

    La selección de Arabia Saudí comenzó el partido de la mejor manera posible, marcó el gol de la ventaja y fue la parte más destacada, antes de que Donis decidiera replegarse en la segunda parte, encajando una serie de ocasiones y salvándose de la derrota gracias a su portero Mohammed Al-Owais.

    La escena se repitió en el segundo partido, cuando decidió cambiar el sistema de juego que había entrenado durante todo el tiempo previo al Mundial, para apostar por 5 defensas en lugar de 4, cayendo por un contundente 4-0 en un partido de un solo bando.

  • Final del Golfo 27: ¿se repetirá la maldición?

    En la edición actual del torneo del Golfo, Donis realizó varios cambios en cada partido, con el fin de dar descanso a los jugadores, algo comprensible ante la carga de encuentros y el hecho de disputar un partido cada 3 días.

    Pero la escena más destacada se dio en las semifinales ante Catar, cuando el técnico griego decidió prescindir de Mohammed Abu Al-Shamat, en quien se había apoyado en los tres partidos anteriores, ya fuera en la posición de lateral o de extremo.

    Lo extraño es que Donis no alineó a Nawaf Boushal, que había sido titular en dos de los 3 partidos de la fase de grupos, sino que dio entrada a Mohammed Mahzari por primera vez, en el primer partido que disputa con la selección saudí en su carrera.

    Quizá Mahzari no fue la causa del empate ni de la falta de gol, pero sí fue una señal de alarma sobre la mentalidad del técnico griego, aficionado a los cambios sorpresivos, que en ocasiones sorprenden a sus propios jugadores antes que a los rivales.

    La afición saudí teme que esa mentalidad se manifieste en la final del torneo del Golfo, ante los Emiratos Árabes Unidos, el próximo martes, sobre todo porque no admite ningún tipo de aventura.

    Cabe recordar que la selección saudí busca conquistar su primer título en 23 años, desde que se coronó en esa misma Copa del Golfo Arábigo en 2003, habiendo perdido 5 finales desde entonces.

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