El equipo del Al Nassr se prepara para disputar su primer partido en la Roshn Saudi League, cuando se enfrente al Al Fateh la próxima tarde del sábado, en un inicio con el que "Al Alami" busca lanzar un mensaje temprano sobre su capacidad para competir con fuerza por los títulos durante la nueva temporada.
Y a pocas horas del esperado enfrentamiento, la situación de Cristiano Ronaldo y el futuro del puesto de portero encabezaron los asuntos más destacados que ocuparon a la afición del Al Nassr, especialmente con las dudas sobre el grado de disponibilidad de la estrella portuguesa, además de la situación del dúo Nawaf Al Aqidi y Bento respecto a su continuidad en las filas del equipo.