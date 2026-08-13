Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, habló sobre la disponibilidad de Ronaldo para el próximo partido, asegurando que el capitán del equipo no tiene ningún problema que le impida participar, y afirmó durante la rueda de prensa: "Ronaldo siempre está listo", en un mensaje claro a la afición de Al Alami antes del enfrentamiento ante el Al Fateh.

El entrenador australiano también abordó la competencia entre los jugadores dentro de la plantilla del Al Nassr, ante las dudas sobre el futuro de algunos elementos, encabezados por los porteros, subrayando que su tarea en este momento se centra en gestionar el grupo que tiene a su disposición.

Postecoglou dijo: "Mi papel es gestionar a los jugadores que hay actualmente, y todos ellos están en el equipo. La competencia entre ellos es buena, y todos ofrecen buenos niveles", en alusión a que la competencia por los puestos titulares seguirá abierta, y a que el cuerpo técnico no considera en este momento que ningún jugador esté fuera de sus planes.