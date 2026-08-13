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Entre la disponibilidad de Ronaldo y la incógnita de Al Aqidi: Postecoglou destapa las sorpresas antes del duelo ante Al Fateh

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
1ª División
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
Arabia Saudita
Portugal

¿Qué dijo el entrenador australiano?

El equipo del Al Nassr se prepara para disputar su primer partido en la Roshn Saudi League, cuando se enfrente al Al Fateh la próxima tarde del sábado, en un inicio con el que "Al Alami" busca lanzar un mensaje temprano sobre su capacidad para competir con fuerza por los títulos durante la nueva temporada.

Y a pocas horas del esperado enfrentamiento, la situación de Cristiano Ronaldo y el futuro del puesto de portero encabezaron los asuntos más destacados que ocuparon a la afición del Al Nassr, especialmente con las dudas sobre el grado de disponibilidad de la estrella portuguesa, además de la situación del dúo Nawaf Al Aqidi y Bento respecto a su continuidad en las filas del equipo.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Postecoglou zanja la situación de Ronaldo

    Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, habló sobre la disponibilidad de Ronaldo para el próximo partido, asegurando que el capitán del equipo no tiene ningún problema que le impida participar, y afirmó durante la rueda de prensa: "Ronaldo siempre está listo", en un mensaje claro a la afición de Al Alami antes del enfrentamiento ante el Al Fateh.

    El entrenador australiano también abordó la competencia entre los jugadores dentro de la plantilla del Al Nassr, ante las dudas sobre el futuro de algunos elementos, encabezados por los porteros, subrayando que su tarea en este momento se centra en gestionar el grupo que tiene a su disposición.

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    Postecoglou dijo: "Mi papel es gestionar a los jugadores que hay actualmente, y todos ellos están en el equipo. La competencia entre ellos es buena, y todos ofrecen buenos niveles", en alusión a que la competencia por los puestos titulares seguirá abierta, y a que el cuerpo técnico no considera en este momento que ningún jugador esté fuera de sus planes.

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    Al-Nassr y la búsqueda de un comienzo fuerte

    Sobre la preparación del Al-Nassr para competir por los títulos, Postecoglou explicó que el equipo ya afrontó una serie de desafíos durante la fase de preparación, aunque insistió en la necesidad de gestionarlos y prepararse de la forma adecuada, en lugar de buscar excusas antes del inicio de la temporada.

    El técnico afirmó: "Cuando hablamos de los desafíos, éramos conscientes de que había circunstancias y retos diferentes, pero sean cuales sean las circunstancias, debemos gestionarlas y prepararnos bien", subrayando que su objetivo principal es preparar al equipo para competir, por muchas que sean las dificultades.

    Postecoglou se negó a hacer promesas directas a la afición del Al-Nassr sobre la conquista de títulos en su primera temporada, pero al mismo tiempo recalcó que el éxito sigue siendo su objetivo permanente, y dijo: "Por supuesto, yo no prometo nada, y siempre logro algún éxito en la primera temporada; simplemente, a donde quiera que voy, me gusta triunfar".

  • La filosofía de Postecoglou: ganar primero

    El director técnico del Al-Nassr señaló que el cuerpo técnico y los jugadores realizaron un gran esfuerzo durante el último periodo para llevar al equipo a su mejor estado posible antes del inicio de las competiciones oficiales, pese a los desafíos que afrontaron durante la etapa de preparación.

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    Y explicó: "Sin duda, tuvimos algunos desafíos, pero con el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico logramos preparar al equipo de buena manera", subrayando que el trabajo no se detuvo en corregir los aspectos negativos, sino que se extendió a construir un estilo de juego que ayude al equipo a alcanzar sus objetivos.

    Postecoglou concluyó sus declaraciones reafirmando su clara filosofía en el fútbol, al decir: "A mí me gusta el juego que nos conduce a lograr la victoria", un mensaje cuya traducción sobre el terreno espera la afición del Al-Nassr cuando se enfrente al Al-Fateh, en medio de una expectación especial por el primer debut oficial del equipo bajo la dirección del entrenador australiano.

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