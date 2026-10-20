¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Entre especulaciones sobre su regreso a Arabia Saudí: la afición del Newcastle pone a Yaisle en una situación delicada

Crystal Palace vs Newcastle
Crystal Palace
Newcastle
Premier League
M. Jaissle
Al Ahli
1ª División
Inglaterra
Alemania
Arabia Saudita

El precio de la caída ante el Aston Villa

Tras siete jornadas de la Premier League, las especulaciones sobre los primeros despidos han comenzado a intensificarse, con el declive de resultados de varios equipos.

En un informe publicado por el diario "Mirror", en el que reunió las opiniones de sus redactores sobre los principales nombres candidatos al despido, apareció el nombre de Matthias Jaissle, entrenador del Newcastle, entre los que corren peligro.

Jaissle vivió una situación muy embarazosa tras la derrota por 1-0 ante el Aston Villa el pasado sábado, cuando el descontento de la afición alcanzó su punto máximo, al punto de que los seguidores de las Urracas lanzaron silbidos de desaprobación contra el técnico alemán al término del encuentro, debido al deterioro de los resultados y de la clasificación del equipo.

  • Yaisle afronta las presiones

    Nathan Ridley considera que Yaisle afronta una tarea difícil desde que asumió el cargo como sucesor de Eddie Howe, y que la ambición declarada del Newcastle de convertirse en "el mejor club del mundo" para 2030 reduce el tiempo del que dispone.

    Advirtió de que el técnico alemán necesita resultados rápidos, especialmente con una serie de partidos próximos que podrían determinar su destino.

    El Newcastle disputará cuatro encuentros como visitante ante el Fulham y el Crystal Palace, intercalados con dos enfrentamientos de Copa y de Liga frente al Everton.


    Ridley cree que no lograr al menos dos victorias durante este periodo podría colocar a Yaisle en una situación sumamente complicada, antes de una serie de duelos más difíciles ante el Arsenal, el Brighton y el Manchester United, hasta llegar al derbi del Sunderland.

    Lee también: Vídeo: "Jaque mate" y la máscara de Salah, el Trabzonspor fustiga al Besiktas con mensajes incendiarios

  • Especulaciones sobre el regreso a la Liga Saudí

    Con el aumento de la presión sobre Matthias Jaissle en el Newcastle, han resurgido las especulaciones sobre la relación del técnico alemán con la Liga Profesional Saudí, especialmente con su anterior club, el Al-Ahli.

    La estrella del Al-Shabab y exjugador de la selección saudí Ahmed Ateef declaró al programa Dawrina Ghair: "Parece que Jaissle está haciendo ejercicios de calentamiento para regresar a la Liga Saudí, es un entrenador y tiene ideas. Puede volver al Al-Ahli", señalando al mismo tiempo que, si de él dependiera, no volvería a traer al técnico alemán al equipo, por la forma en que se marchó.

    Asimismo, un sector de la afición del Al-Ahli mostró su deseo de que Jaissle regrese al equipo, mediante una campaña en X, tras su derrota ante el Aston Villa.

    El técnico alemán abandonó el Al-Ahli de forma impactante a menos de dos semanas del inicio de la temporada actual, para dirigir al Newcastle, después de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el club saudí, al que dirigió durante tres años, en los que juntos conquistaron dos veces la Liga de Campeones de Asia de la Élite, además de la Supercopa de Arabia Saudí.

    Lee también: "Se apoderó de mi isla sin pagar nada": una estrella de Brasil pide auxilio a la policía contra un candidato a la presidencia

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
CRY

CRY

Premier League

25 oct 2026

NEW

NEW