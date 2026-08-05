Entre España, Arabia Saudí y Turquía: ¿tomó Mohamed Salah la decisión correcta?

El futuro de Mohamed Salah tras su salida del Liverpool no fue solo una carrera entre varios clubes, sino que se convirtió en uno de los culebrones de traspasos más apasionantes de los últimos días.

Del Besiktas a la Federación Saudí, del Diriyah al Atlético de Madrid, y hasta el Trabzonspor, el nombre del capitán de la selección de Egipto se movió entre distintos proyectos, cada uno con sus ventajas y sus desafíos, antes de que el Trabzonspor zanjara hoy la carrera con su anuncio oficial de la incorporación del jugador.

Pero la pregunta que se impone ahora es: ¿acertó Mohamed Salah con su elección del Trabzonspor?