El futuro de Mohamed Salah tras su salida del Liverpool no fue una simple carrera entre varios clubes, sino que se convirtió en uno de los culebrones de fichajes más apasionantes de los últimos días.

Desde el Besiktas al Al-Ittihad saudí, del Al-Diriyah al Atlético de Madrid, hasta llegar al Trabzonspor, el nombre del capitán de la selección de Egipto se movió entre distintos proyectos, cada uno con sus ventajas y sus desafíos, antes de que el club turco resolviera prácticamente la carrera al anunciar oficialmente el inicio de las negociaciones y, después, fijar la fecha de llegada del jugador a Turquía para completar los trámites de su traspaso.

Pero la pregunta que se impone ahora es: ¿acertó Mohamed Salah con su elección del Trabzonspor?