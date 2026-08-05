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¿Entre España, Arabia Saudí y Turquía? ¿Ha tomado Mohamed Salah la decisión correcta?

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Ventajas y desventajas de elegir al Trabzonspor

El futuro de Mohamed Salah tras su salida del Liverpool no fue una simple carrera entre varios clubes, sino que se convirtió en uno de los culebrones de fichajes más apasionantes de los últimos días.

Desde el Besiktas al Al-Ittihad saudí, del Al-Diriyah al Atlético de Madrid, hasta llegar al Trabzonspor, el nombre del capitán de la selección de Egipto se movió entre distintos proyectos, cada uno con sus ventajas y sus desafíos, antes de que el club turco resolviera prácticamente la carrera al anunciar oficialmente el inicio de las negociaciones y, después, fijar la fecha de llegada del jugador a Turquía para completar los trámites de su traspaso.

Pero la pregunta que se impone ahora es: ¿acertó Mohamed Salah con su elección del Trabzonspor?

  • El comienzo fue con el Besiktas

    En los primeros días de las negociaciones tras el Mundial, parecía que el Besiktas era el destino más probable para la estrella egipcia.

    Las noticias llegaron a la fase de hablar del número de camiseta que llevaría (el 11), del valor del contrato e incluso de la grabación de las campañas publicitarias del club, lo que reflejó una gran confianza dentro de la entidad turca en cerrar el fichaje.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, las negociaciones se estancaron por diferencias contractuales, especialmente en lo relativo a algunas cláusulas económicas y al papel del agente del jugador, Rami Abbas, hasta el punto de que la operación se detuvo en los momentos decisivos, y otros clubes empezaron a aprovechar la situación.

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  • Arabia Saudí entra con toda su fuerza

    Tras el estancamiento de las negociaciones con el Besiktas, varios clubes saudíes entraron en acción, con el Al Ittihad al frente de la escena.

    Diversos informes hablaron de la aceptación de Salah de la oferta saudí a cambio de un salario descomunal que alcanzaría los 25 millones de dólares anuales. También apareció el nombre del Al Diriyah entre los clubes que vigilaban la situación, listos para intervenir si fracasaban las negociaciones turcas.

    En el plano económico, no había duda de que la liga saudí presentó la oferta más potente, especialmente con el gran proyecto que vive la competición en los últimos años y la captación de un elevado número de estrellas mundiales.

    Sin embargo, por otro lado, hubo informes que apuntaban a que Salah seguía prefiriendo continuar en Europa, al considerar que esta etapa de su carrera todavía le permite competir a nivel del Viejo Continente, lo que hizo que las ofertas saudíes, pese a su fortaleza económica, no se transformaran en un acuerdo definitivo.

  • Atlético de Madrid

    Días después, el nombre del Atlético de Madrid saltó a la palestra.

    Informaciones españolas hablaron de conversaciones iniciales y del deseo del club de aprovechar la situación de Salah como jugador libre, con la preparación de un contrato por dos temporadas y la opción de ampliarlo.

    Sin embargo, las negociaciones se mantuvieron en el marco de los sondeos y el estudio de las condiciones económicas, y no llegaron a la fase del anuncio oficial ni del acuerdo definitivo.

    Desde el punto de vista deportivo, el Atlético quizá representaba la mejor opción, ya que le habría brindado a Salah la oportunidad de continuar en una de las ligas europeas más fuertes, disputar la Liga de Campeones y competir por los títulos nacionales y continentales.

    No obstante, en el mundo de los fichajes hay una gran diferencia entre el «interés» y la «oferta oficial».

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  • Trabzon gana la carrera

    Mientras el resto de los clubes se movía a través de informes periodísticos, el Trabzonspor optó por actuar sobre el terreno.

    El club anunció oficialmente el inicio de las negociaciones con Mohamed Salah, y después reveló la fecha de llegada del jugador a Estambul para completar los trámites de su traspaso, en un movimiento que llevó el caso de la fase de especulaciones a la fase de ejecución.

    Y este punto quizá fue el factor más importante de toda la historia, porque Salah encontró ante sí un proyecto claro y un club dispuesto a cerrar la operación, en lugar de esperar ofertas que en su mayoría no pasaron de la fase de negociaciones preliminares.

  • ¿Por qué podría ser la decisión correcta?

    Si nos fijamos únicamente en el aspecto deportivo, encontraremos que el Trabzonspor ofrece varias ventajas importantes.

    En primer lugar, cumple el deseo de Salah de permanecer en Europa, un punto que se ha repetido en más de un informe durante los últimos días.

    En segundo lugar, el equipo disputará la Europa League, lo que otorga al jugador continuidad en las competiciones continentales, en lugar de limitarse a los torneos locales.

    En tercer lugar, Salah será, sin discusión, la primera estrella del equipo, y el sistema ofensivo se construirá en torno a él, algo que quizá no se dé de la misma forma en otros clubes que cuentan con un gran número de estrellas.

    Además, la presión de la afición y de los medios, pese a existir en Turquía, parece menor que la que le habría esperado en algunas de las otras opciones, especialmente en el Al-Ittihad saudí.

  • ¡Pero la decisión no es la ideal!

    Por el contrario, la elección del Trabzonspor no está exenta de algunos inconvenientes, siendo el más destacado que la liga turca sigue siendo menos competitiva que la española o la inglesa, además de que disputar la Europa League difiere, como es lógico, de jugar la Champions League.

    Asimismo, es posible que Salah haya sacrificado un mayor rédito económico que habría obtenido en la liga saudí, que se ha dotado de un proyecto deportivo sólido y ya no es un simple destino económico como se percibía hace años.

    En cuanto a la posibilidad del Atlético de Madrid, si esta fuera real y susceptible de convertirse en una oferta oficial, resulta natural que muchos consideren que la incorporación a LaLiga habría sido la mejor opción desde el punto de vista deportivo.

  • ¿Y qué hay de Rami Abbas?

    No se puede hablar de esta historia sin detenerse en el papel de Ramy Abbas, agente de Mohamed Salah.

    Según los informes, Abbas estuvo presente en todas las fases de las negociaciones, y su nombre destacó especialmente tras hablarse de la existencia de desacuerdos contractuales que contribuyeron al estancamiento del traspaso del jugador al Besiktas.

    Y aunque algunos aficionados criticaron la firmeza del agente, la realidad indica que su papel fundamental consiste en proteger los intereses del jugador y conseguir el mejor contrato posible desde el punto de vista económico y legal.

    Al final, parece que esa firmeza quizá le dio a Salah una mejor oportunidad, después de que las negociaciones pasaran del Besiktas al Trabzonspor, que logró llegar a las fases oficiales de la operación.

  • ¿Se lesionó Salah?

    Al final, no se puede afirmar ahora que Mohamed Salah acertó o se equivocó en su elección del Trabzonspor, pues cada opción que tenía sobre la mesa presentaba diferentes ventajas e inconvenientes; el Atlético de Madrid le brindaba la oportunidad de seguir en los niveles más altos de la competición europea, la liga saudí le ofrecía un proyecto deportivo y económico enorme, mientras que el Trabzonspor le concedía la posibilidad de permanecer en Europa con un papel de líder dentro de un equipo que apuesta por él como su primera estrella.

    Pero el fútbol no se decide sobre el papel, sino dentro del rectángulo verde, ya que la decisión de fichar por el Trabzonspor podría convertirse en una de las etapas más exitosas de la carrera de Salah si lleva al equipo a lograr títulos nacionales y a aparecer en la Liga de Campeones, del mismo modo que con el paso del tiempo podría demostrarse que otra opción habría sido más adecuada.

    Por ello, la pregunta sigue sin una respuesta definitiva por el momento, porque el verdadero veredicto no lo dictarán las noticias ni las especulaciones, sino lo que la estrella egipcia ofrezca sobre el terreno de juego con la camiseta del club turco.

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