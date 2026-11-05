El recorrido de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con las selecciones de Portugal y Argentina no fue una trayectoria futbolística cualquiera, sino una historia que se prolongó durante largos años, en la que hubo muchas alegrías, decepciones y momentos históricos.

Pero la paradoja es que las dos estrellas, que compartieron el trono del fútbol mundial durante años, eligieron caminos completamente distintos cuando llegó el momento de la despedida internacional.

El 5 de noviembre, Ronaldo anunció su decisión de poner fin a su trayectoria internacional a través de un vídeo publicado en sus cuentas oficiales, en un paso que resultó impactante para la afición de Portugal y los seguidores de la veterana estrella, tras decidir ponerle punto final a su recorrido con la selección de su país lejos del ambiente de los estadios y las celebraciones multitudinarias.

Por el otro lado, la despedida de Messi llegó el 6 de octubre, rodeado de su familia y de la afición de Argentina, y ante miles de aficionados que se congregaron para rendirle homenaje, en una escena emotiva que llevó consigo mucho reconocimiento al jugador que devolvió a su país a la cima del fútbol mundial. Entre ambas fechas transcurrió apenas alrededor de un mes, pero la diferencia en la forma de despedirse fue enorme.