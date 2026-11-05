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Entre el oro y el shock: Cristiano Ronaldo y Messi, un comienzo épico y un final excepcional

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El dúo de oro abandona el escenario internacional

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El recorrido de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con las selecciones de Portugal y Argentina no fue una trayectoria futbolística cualquiera, sino una historia que se extendió durante largos años, cargada de muchas alegrías, decepciones y momentos históricos.

Pero la paradoja es que las dos estrellas que compartieron el trono del fútbol mundial durante años eligieron caminos completamente distintos a la hora de despedirse a nivel internacional.

El 5 de noviembre, Ronaldo anunció su decisión de poner fin a su carrera internacional mediante un vídeo que publicó en sus cuentas oficiales, en un paso que resultó impactante para la afición de Portugal y los seguidores del veterano astro, después de decidir poner punto final a su recorrido con la selección de su país lejos del ambiente de los estadios y de las celebraciones multitudinarias.

En el otro lado, la despedida de Messi llegó el 6 de octubre, rodeado de su familia y de la afición de Argentina, y ante miles de aficionados que se congregaron para rendirle homenaje, en una escena emotiva que llevaba consigo un gran reconocimiento al jugador que devolvió a su país a la cima del fútbol mundial. Entre ambas fechas hay apenas un mes, pero la diferencia en la forma de despedirse fue enorme.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Comienzo épico: Cristiano Ronaldo coloca a Portugal en el mapa de los grandes

    Cristiano Ronaldo comenzó su andadura internacional con grandes ambiciones, pero jamás imaginó que se convertiría en uno de los mayores iconos del fútbol portugués de la historia.

    Tras años de intentos y fracasos, llevó a su país a conquistar la Eurocopa 2016, en una gesta histórica que otorgó a Portugal su primer gran título, antes de sumar la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

    El impacto de Cristiano Ronaldo no se limitó a los títulos, ya que se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Portugal y de todas las selecciones nacionales con un registro de 146 goles internacionales, situando su nombre en lo más alto de la lista de goleadores internacionales de la historia y dejando un legado difícil de repetir.

    Pese a su decisión de poner fin a su trayectoria internacional, todavía le queda un último reto personal, ya que solo le separan 15 goles para alcanzar el tanto número 1000 de su carrera futbolística, cifra que aspira a lograr antes de su retirada definitiva.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: de los años de sufrimiento a la gloria mundial

    En cuanto a Messi, vivió un recorrido más complejo con la selección de Argentina, después de recibir duras críticas por su incapacidad para conquistar títulos, pese a haber alcanzado grandes finales y haber perdido la final del Mundial de 2014, además de dos finales consecutivas de la Copa América en los años 2015 y 2016.

    Pero la estrella argentina se negó a que aquellas decepciones fueran el final de su historia, y condujo posteriormente a su país a coronarse en dos ocasiones en la Copa América y en el Mundial de 2022, además del título de la Finalissima, convirtiendo las críticas en elogios y cerrando una de las historias más apasionantes en la historia del fútbol, tras cumplir el sueño que la afición argentina esperó durante tanto tiempo.

    A lo largo de su trayectoria internacional, Lionel Messi registró cifras excepcionales con la camiseta de la selección de Argentina, después de haber disputado 208 partidos, convirtiéndose en el jugador con más participaciones en la historia de la albiceleste, y encabezando además la lista de máximos goleadores históricos con un registro de 126 goles, superando por amplio margen a su perseguidor más cercano, Gabriel Batistuta, autor de 54 goles.

    Y el impacto de Messi no se detuvo en marcar goles, sino que dio 66 asistencias a sus compañeros, elevando su balance a 192 contribuciones goleadoras durante su recorrido internacional, en cifras que reflejan la magnitud de su huella excepcional con la selección de su país.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Un final diferente: vídeo de Cristiano Ronaldo y la celebración de Messi

    Pese a la gran similitud, la última escena entre ambas leyendas difirió de manera llamativa; Messi vivió un emotivo momento de despedida rodeado de su familia y de la afición de su país, en un ambiente festivo que reflejó la magnitud de la gratitud por lo que ofreció con la camiseta de Argentina, mientras que Ronaldo optó por anunciar su decisión mediante un vídeo en sus cuentas oficiales, en una escena de carácter más sereno e inesperado.

    Pero la diferencia no estuvo únicamente en la forma de la despedida, sino que se extendió a las circunstancias que rodearon el final del camino; Ronaldo llegó a su decisión en medio de desavenencias y tensiones con el entrenador Jorge Jesús, que ensombrecieron su relación con la selección y se convirtieron en uno de los factores más destacados que precedieron al anuncio del fin de su trayectoria internacional.

    Messi, en cambio, vivió su momento en un ambiente de reconocimiento y celebración, después de haber cumplido la mayoría de sus sueños con la camiseta de Argentina, y encontró a la afición de su país celebrando lo que ofreció, en lugar de que el final de su trayectoria quedara ligado a una crisis o a una disputa.

    Y entre el final de Ronaldo, marcado por el carácter del shock y la discordia, y la despedida de Messi, caracterizada por la celebración y la gratitud, se materializa una última paradoja en dos trayectorias excepcionales; el inicio fue épico para ambos, pero el camino hacia el final no fue el mismo, aunque el fútbol les concedió una era que no se repetirá con facilidad.

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