El recorrido de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con las selecciones de Portugal y Argentina no fue una trayectoria futbolística cualquiera, sino una historia que se extendió durante largos años, cargada de muchas alegrías, decepciones y momentos históricos.

Pero la paradoja es que las dos estrellas que compartieron el trono del fútbol mundial durante años eligieron caminos completamente distintos a la hora de despedirse a nivel internacional.

El 5 de noviembre, Ronaldo anunció su decisión de poner fin a su carrera internacional mediante un vídeo que publicó en sus cuentas oficiales, en un paso que resultó impactante para la afición de Portugal y los seguidores del veterano astro, después de decidir poner punto final a su recorrido con la selección de su país lejos del ambiente de los estadios y de las celebraciones multitudinarias.

En el otro lado, la despedida de Messi llegó el 6 de octubre, rodeado de su familia y de la afición de Argentina, y ante miles de aficionados que se congregaron para rendirle homenaje, en una escena emotiva que llevaba consigo un gran reconocimiento al jugador que devolvió a su país a la cima del fútbol mundial. Entre ambas fechas hay apenas un mes, pero la diferencia en la forma de despedirse fue enorme.