La afición saudí sigue con expectación y cautela el debut del martes ante Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

La preocupación no obedece solo a la fortaleza del rival o a la dificultad del Grupo H, que también incluye a España y Cabo Verde, sino a los resultados dispares que la selección saudí ha obtenido en sus debut mundialistas.

Entre estrenos desastrosos que mancharon la memoria de la afición y otros que forjaron glorias inolvidables, el equipo verde se planta ante una prueba que puede marcar su camino en el torneo desde el primer minuto.

La reciente llegada del técnico griego Georgios Donis aumenta las dudas sobre la capacidad del equipo para evitar los errores del pasado y capitalizar los destellos mostrados en los amistosos.