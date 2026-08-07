Entre el desmentido y la confirmación: ¿cuál es la verdad sobre la salida de Inzaghi del Al-Hilal saudí?

El futuro del italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, generó una amplia controversia durante las últimas horas, después de que se contradijeran las informaciones sobre la postura de la directiva del club respecto a su continuidad, entre versiones que hablan de la cercanía de su salida y la búsqueda de un sustituto, y otras afirmaciones que apuntan a que el entrenador representa una parte fundamental del proyecto del Al-Hilal durante los próximos años.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al-Hilal se prepara para el inicio de la nueva temporada, en medio de una gran expectación por parte de la afición por conocer la forma del equipo bajo la dirección de Inzaghi, especialmente tras los cambios que vivió el club durante el último periodo.