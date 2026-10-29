Entre el caos y la genialidad: ¿ha redescubierto el fútbol el valor de Mourinho?

El Real Madrid afrontó el partido con un esquema 4-4-2, ante la ausencia del extremo Vinícius Júnior por sanción. Federico Valverde ocupó la posición de lateral derecho, mientras que Bernardo Silva jugó junto a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, y Arda Güler y Yan Diomande se encargaron de las bandas, en tanto que Jude Bellingham actuó al lado de Kylian Mbappé en punta.

Y como de costumbre en los grandes encuentros, Mourinho encomendó a uno de sus jugadores más activos la tarea de vigilar a un elemento clave del rival. En esta ocasión, Bernardo Silva fue el encargado de perseguir a Pedri, en una misión que no resultó sencilla, pero que limitó la influencia del centrocampista español.

El plan no se detuvo en la vigilancia a Pedri, pues el Real Madrid aprovechó la naturaleza de la presión alta que ejerce el Barcelona, junto con la tendencia de sus jugadores a agruparse en torno al balón, por lo que trabajó para atraer al rival hacia zonas amplias del campo, antes de trasladar rápidamente el juego a los espacios que dejaba en el lado opuesto.

Esto se produjo mediante los regates individuales o los pases largos que llevaban el balón de un costado a otro, un mecanismo que se evidenció con claridad al cambiar el juego de la banda derecha a la izquierda, en el momento en que Marc Cucurella se desplazaba por detrás de Lamine Yamal.

De esta manera, el Real Madrid aprovechó los espacios que dejaba la línea adelantada del Barcelona y logró castigar el enfoque ofensivo que caracteriza al equipo de Hansi Flick.