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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Entre el caos y la genialidad: ¿ha redescubierto el fútbol el valor de Mourinho?

J. Mourinho
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
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Del apodo de "traductor" a derribar al Barcelona: la historia no contada sobre "The Special One"

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Los aficionados del Barcelona siempre han usado la palabra "Traductor" para burlarse de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en alusión a sus inicios profesionales, cuando trabajó como intérprete de la leyenda sir Bobby Robson.

Pero ese comienzo no resume la trayectoria del hombre que más tarde se convirtió en uno de los entrenadores más destacados de la historia del fútbol, después de llevar al Oporto a la gloria europea en dos ocasiones y lograr éxitos notables en Inglaterra, Italia y España. Mourinho no fue simplemente un traductor, sino un entrenador reconocido por su esfuerzo, su determinación y su capacidad para leer los partidos y afrontar sus circunstancias más complejas.

Y el último Clásico, que el Real Madrid resolvió ante el Barcelona con un resultado de 2-1, ofreció un nuevo ejemplo de sus cualidades tácticas y reabrió el debate sobre su filosofía como entrenador, que quizás no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.

  • El plan de Mourinho: ¿cómo desmanteló el sistema de Flick?

    El Real Madrid afrontó el partido con un esquema 4-4-2, ante la ausencia del extremo Vinícius Júnior por sanción. Federico Valverde ocupó la posición de lateral derecho, mientras que Bernardo Silva jugó junto a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, y Arda Güler y Yan Diomande se encargaron de las bandas, en tanto que Jude Bellingham actuó al lado de Kylian Mbappé en punta.

    Y como de costumbre en los grandes encuentros, Mourinho encomendó a uno de sus jugadores más activos la tarea de vigilar a un elemento clave del rival. En esta ocasión, Bernardo Silva fue el encargado de perseguir a Pedri, en una misión que no resultó sencilla, pero que limitó la influencia del centrocampista español.

    El plan no se detuvo en la vigilancia a Pedri, pues el Real Madrid aprovechó la naturaleza de la presión alta que ejerce el Barcelona, junto con la tendencia de sus jugadores a agruparse en torno al balón, por lo que trabajó para atraer al rival hacia zonas amplias del campo, antes de trasladar rápidamente el juego a los espacios que dejaba en el lado opuesto.

    Esto se produjo mediante los regates individuales o los pases largos que llevaban el balón de un costado a otro, un mecanismo que se evidenció con claridad al cambiar el juego de la banda derecha a la izquierda, en el momento en que Marc Cucurella se desplazaba por detrás de Lamine Yamal.

    De esta manera, el Real Madrid aprovechó los espacios que dejaba la línea adelantada del Barcelona y logró castigar el enfoque ofensivo que caracteriza al equipo de Hansi Flick.

  • Cuando Mourinho reveló sus secretos tácticos

    Tras el partido, Mourinho rompió con su costumbre de evitar hablar públicamente de los detalles tácticos más precisos y explicó parte de la forma en que su equipo desconcertó a la defensa del Barcelona, señalando que los movimientos profundos de los jugadores del centro del campo fueron una de las cosas que más dificultaron la tarea del rival a la hora de contrarrestarlos.

    Y quizá sus palabras no fueron un simple análisis de lo ocurrido en el Clásico; Mourinho, que sabe aprovechar las ruedas de prensa como una prolongación de lo que sucede dentro del terreno de juego, también pudo haber querido llamar la atención de los demás equipos sobre los puntos que se pueden explotar frente al Barcelona.

    Y aunque las victorias que Mourinho logra en los grandes partidos suelen granjearle elogios merecidos, su filosofía de entrenamiento más amplia no siempre recibe la misma atención. En los últimos años, buena parte del debate futbolístico se ha dirigido hacia entrenadores que poseen estilos de juego claros y constantes, movimientos repetitivos y roles definidos con precisión para cada jugador.

    Mourinho, en cambio, no ha adoptado este enfoque de manera rígida, sino que se ha apoyado en las cualidades de sus jugadores y ha cambiado sus métodos según la naturaleza del equipo que dirige y las circunstancias que impone cada partido.

    Y este estilo ha hecho que, en ocasiones, resulte difícil analizar su trabajo desde fuera, lo que quizá ha contribuido a que su filosofía sea malinterpretada o a que se minusvalore su valor.

  • Una escuela que cree que el caos es parte del juego

    Según un informe de la cadena "BBC", Mourinho está vinculado al concepto de la "periodización táctica", un enfoque de entrenamiento desarrollado por el portugués Vítor Frade, que se basa en abordar los aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos como elementos interrelacionados, y no como apartados separados que puedan entrenarse cada uno de forma aislada.

    Durante el trabajo de Mourinho junto a Bobby Robson en el Oporto a mediados de los años noventa, Frade también formaba parte del cuerpo técnico, lo que permitió a Mourinho tener contacto con estas ideas que se apoyan en conceptos de la psicología, la sociología, la neurociencia y la teoría de sistemas.

    Esta escuela parte de una idea fundamental: que el jugador no utiliza sus capacidades técnicas, físicas, tácticas y psicológicas de forma separada durante el partido, sino que las necesita todas en el mismo instante, al tomar decisiones y enfrentarse a situaciones cambiantes.

    Cuando Mourinho asumió la dirección del Real Madrid esta temporada, el periódico "The Athletic" informó de que las sesiones de entrenamiento se volvieron más cortas e intensas, con una constante atención al balón. Incluso la preparación física de los jugadores para alcanzar el estado de forma requerido para los partidos se realizaba con balón, en lugar de depender únicamente de ejercicios físicos separados.

    Las filosofías de entrenamiento, según esta concepción, se dividen en dos corrientes principales: entrenadores que buscan reducir el caos que imponen los partidos, y otros que aceptan su existencia y tratan de preparar a sus jugadores para lidiar con él. Mourinho pertenece a la segunda corriente.

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  • ¿Por qué ha vuelto a primer plano el estilo de Mourinho?

    Mourinho comenzó su carrera como entrenador con una serie de grandes logros: condujo al Oporto a ganar la Copa de la UEFA y la Liga de Campeones, convirtió al Chelsea en una potencia dominante en Inglaterra, llevó al Inter de Milán al triplete histórico y, posteriormente, se coronó con el título de la Liga española con el Real Madrid.

    Sin embargo, entre los años 2019 y 2025 se dirigió hacia equipos cuyas aspiraciones eran más modestas en comparación con los proyectos que había liderado en etapas anteriores de su carrera. Y desde que ganó la Copa de la Liga inglesa y la Europa League con el Manchester United en 2017, no ha añadido a su palmarés más que el título de la Liga Conferencia Europa con la Roma en 2022.

    Durante ese período destacaron entrenadores que lograron reducir la aleatoriedad dentro de los partidos mediante la posesión del balón, el uso de alineaciones equilibradas y simétricas y la definición de roles fijos para los jugadores, como los extremos ceñidos a las bandas o los laterales que se desplazan hacia el centro del campo.

    Asimismo, los equipos rivales se apoyaron en muchas ocasiones en la defensa zonal, cerrando espacios determinados, lo que permitió a los equipos con posesión planificar movimientos orientados a crear superioridad numérica en determinadas zonas del campo.

    No obstante, la evolución de la presión individual y del marcaje hombre a hombre redujo la capacidad de los equipos de construir esa superioridad numérica con facilidad. Al verse el poseedor del balón sometido a una presión directa y rápida, sus decisiones se vuelven más apresuradas y resulta más difícil ejecutar los movimientos ofensivos calculados de antemano.

    El resultado es que los partidos se han vuelto más caóticos, algo que puede beneficiar a un entrenador como Mourinho, quien considera que el caos no es algo que pueda eliminarse del juego, sino una realidad para la que hay que prepararse.

  • Mourinho no impone soluciones: prepara a sus jugadores para encontrarlas

    Los seguidores de la escuela de Faraday creen que el caos es parte inseparable del fútbol, y que el entrenamiento integral ayuda a los jugadores a desarrollar su capacidad para resolver problemas durante el partido, en lugar de depender de patrones memorizados que no sirven para todas las situaciones.

    Quizás eso explique la capacidad de los equipos de Mourinho para mostrarse con fuerza en las circunstancias difíciles, y cuando los partidos entran en fases decisivas o los acontecimientos se alejan de los escenarios planificados de antemano.

    Él no busca necesariamente controlar cada decisión que toman sus jugadores, sino que trabaja más bien en prepararlos para afrontar las situaciones por sí mismos. Y según esta filosofía, contar con jugadores de mayor calidad eleva las posibilidades de llegar a mejores soluciones.

    Esto se materializó ante el Barcelona a través de distintos roles que se complementaron al servicio del equipo. Mbappé atacó la última línea defensiva y aprovechó las oportunidades para finalizar los ataques, mientras que Bellingham combinó la fuerza en los duelos con la elegancia en el trato del balón y el regate, al tiempo que Bernardo Silva mostró su capacidad para calmar el juego bajo la presión del Barcelona, y luego pasar el balón a sus compañeros en las zonas avanzadas después de que el rival se lanzara hacia adelante.

    Los jugadores no desempeñaron los mismos roles, ni se movieron según un único molde, pero la diferencia de sus características se convirtió en una fuente de fuerza cuando el Real Madrid necesitó lo mejor de ellos en los momentos decisivos.

  • Vuelta al pasado: un nuevo capítulo en la filosofía

    La trayectoria de Mourinho parece una serie de capítulos que se repiten; comenzó su andadura con el Benfica, y luego regresó al club casi 25 años después, en septiembre de 2025. Ganó dos títulos consecutivos de la Premier League con el Chelsea, antes de volver a él seis años más tarde para conquistar un tercer título. Y ahora, 13 años después del final de su primera etapa en el Real Madrid, vive una segunda experiencia en el estadio Santiago Bernabéu.

    Por ello, su regreso actual parece más que un simple capítulo nuevo en su carrera; puede que el propio fútbol esté a punto de brindarle una nueva oportunidad para demostrar su filosofía táctica, en un momento en el que resulta cada vez más difícil controlar el ritmo de los partidos y sus espacios, y en el que la capacidad de los jugadores para afrontar situaciones imprevistas cobra mayor importancia.

    ¿Será el regreso de Mourinho a lo más alto del escenario una oportunidad para redescubrir a un entrenador que nunca fue un simple «traductor», sino el dueño de una visión que quizá se haya vuelto más adecuada para el fútbol moderno?

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