La primera jornada tuvo como figuras a Kylian Mbappé, delantero de Francia, y Harry Kane, estrella de Inglaterra, quienes hicieron historia en el torneo.
Mbappé guió a Francia a la victoria 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey con dos tantos que lo inmortalizan.
Con estos tantos, Mbappé llegó a 58 goles con Francia, superando a Giroud, y sumó 14 en Mundiales.
Por su parte, Harry Kane, capitán de Inglaterra, marcó dos goles ante Croacia y afianzó su legado.
Con estos dos tantos, Kane alcanzó los 10 goles en fases finales de la Copa del Mundo, igualando el récord de Gary Lineker como máximo anotador inglés en la historia del torneo, según Opta.
Además, según Squawka, es el primer inglés en anotar al menos dos goles en tres Mundiales distintos.
Además, es el cuarto inglés en hacer dos tantos de cabeza en el torneo, tras Geoff Hurst (1966), David Platt (1990) y John Stones (2018).
Según «Stats Foot», Kane suma ya 69 goles con club y selección este curso, máximo registro inglés en una sola temporada.