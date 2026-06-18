Antes del Mundial, el exfutbolista alemán Miroslav Klose lideraba la lista histórica de goleadores con 16 goles en 24 partidos.

Tras la primera jornada del actual Mundial, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Rusia y alcanzó a Klose con 16 goles.

Con esta tripleta, Messi llegó a 16 tantos y empató a Klose; ahora solo le falta un gol para liderar en solitario la lista, algo que parece al alcance del astro argentino.

Por su parte, su rival, Cristiano Ronaldo, fue criticado tras el empate 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo.

Ayer no aportó nada destacable y, junto al resto de estrellas de Portugal, recibió duras críticas por un partido para olvidar.

Su sequía goleadora en grandes torneos con Portugal se alargó a diez partidos.