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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Entre el brillo de Messi y la sorpresa de Ronaldo, la primera jornada del Mundial se resumió en una lluvia de goles y récords

FEATURES
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
Suecia vs Túnez
Suecia
Túnez
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Irak vs Noruega
Irak
Noruega
Austria vs Jordania
Austria
Jordania
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
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Suecia
Túnez
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Argentina
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Irak
Noruega
Austria
Jordania
Portugal
República Democrática del Congo
Inglaterra
Francia

Los árabes no han conseguido ninguna victoria

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, ha concluido con varios momentos destacados y gran emoción.

Arrancó el jueves con el 2-0 de México sobre Sudáfrica y cerró esta madrugada con el 3-1 de Colombia a Uzbekistán.

Entre ambos encuentros se vivieron sorpresas, grandes actuaciones —destacando la de Lionel Messi— y también decepciones.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Messi, el máximo goleador de la historia del Mundial... y Ronaldo en medio de la tormenta

    Antes del Mundial, el exfutbolista alemán Miroslav Klose lideraba la lista histórica de goleadores con 16 goles en 24 partidos.

    Tras la primera jornada del actual Mundial, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Rusia y alcanzó a Klose con 16 goles.

    Con esta tripleta, Messi llegó a 16 tantos y empató a Klose; ahora solo le falta un gol para liderar en solitario la lista, algo que parece al alcance del astro argentino.

    Por su parte, su rival, Cristiano Ronaldo, fue criticado tras el empate 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo.

    Ayer no aportó nada destacable y, junto al resto de estrellas de Portugal, recibió duras críticas por un partido para olvidar.

    Su sequía goleadora en grandes torneos con Portugal se alargó a diez partidos.

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  • Mbappe Torgetty

    Un hito histórico para Mbappé y Harry Kane

    La primera jornada tuvo como figuras a Kylian Mbappé, delantero de Francia, y Harry Kane, estrella de Inglaterra, quienes hicieron historia en el torneo.

    Mbappé guió a Francia a la victoria 3-1 sobre Senegal en Nueva Jersey con dos tantos que lo inmortalizan.

    Con estos tantos, Mbappé llegó a 58 goles con Francia, superando a Giroud, y sumó 14 en Mundiales.

    Por su parte, Harry Kane, capitán de Inglaterra, marcó dos goles ante Croacia y afianzó su legado.

    Con estos dos tantos, Kane alcanzó los 10 goles en fases finales de la Copa del Mundo, igualando el récord de Gary Lineker como máximo anotador inglés en la historia del torneo, según Opta.

    Además, según Squawka, es el primer inglés en anotar al menos dos goles en tres Mundiales distintos.

    Además, es el cuarto inglés en hacer dos tantos de cabeza en el torneo, tras Geoff Hurst (1966), David Platt (1990) y John Stones (2018).

    Según «Stats Foot», Kane suma ya 69 goles con club y selección este curso, máximo registro inglés en una sola temporada.

  • Lluvia de goles en la primera jornada del Mundial

    La primera ronda del Mundial ha destacado por la abundancia de goles: se marcaron en todos los partidos menos en uno, el España-Cabo Verde, que terminó 0-0.

    En los 24 partidos se marcaron 75 goles, una media de más de tres por encuentro, lo que refleja el predominio del fútbol ofensivo.

    De los 24 encuentros, 15 terminaron con victoria y 9 en empate, 8 de estos últimos con goles.

    El marcador más abultado lo logró Alemania al golear a Curazao 7-1; también destacaron los 5-1 de Suecia sobre Túnez y de Estados Unidos ante Paraguay, y el 4-1 de Noruega frente a Irak.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La pugna por el título de máximo goleador se recrudece desde el principio

    La primera jornada de la fase de grupos, repleta de goles, ha encendido ya la lucha por el liderato de la clasificación de goleadores del torneo.

    El argentino Lionel Messi lidera con 3 goles, seguido por seis jugadores con 2: Kylian Mbappé, Harry Kane, Kai Havertz, Erling Haaland, Folarin Balogun y Elijah Just.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Los árabes sin ninguna victoria

    Ninguna selección árabe ganó en la primera jornada del Mundial, aunque ocho equipos participaban.

    Marruecos dejó escapar la victoria ante Brasil y el partido terminó 1-1, mismo resultado del encuentro entre Egipto y Bélgica, donde los Faraones también estuvieron cerca del triunfo.

    Qatar igualó 1-1 con Suiza, igual que Arabia Saudí ante Uruguay; Irak perdió 4-1 con Noruega y Jordania 3-1 con Austria.

    La peor derrota fue para Túnez, que perdió 5-1; esto costó el cargo al seleccionador Sabri Lamouchi, reemplazado por el francés Hervé Renard.

    Argelia perdió 3-0 con Argentina en un partido marcado por la polémica arbitral, con la anulación de un gol árabe y las peticiones de expulsión de Lionel Messi.