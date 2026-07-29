Messi y Cristiano Ronaldo disputaron el Mundial 2026, en medio de las expectativas de que este sea el último torneo en la trayectoria de ambas estrellas.

Sin embargo, el recorrido de las dos leyendas fue muy dispar en este Mundial, pues uno se despidió pronto, desde el principio, mientras que el otro recorrió el camino hasta el final.

El que se despidió fue Cristiano Ronaldo, concretamente en los octavos de final, la segunda ronda eliminatoria, tras la derrota ante España por un gol a cero.

La estrella portuguesa no ofreció su mejor nivel en ese torneo, ya que solo marcó dos goles en la victoria sobre Uzbekistán, mientras que no consiguió mover las redes ante la República Democrática del Congo, Colombia y España.

Por el contrario, Messi fue el protagonista que lideró a la selección de Argentina hasta alcanzar la final del Mundial, antes de la derrota, también ante España, por un gol a cero en la prórroga.

A nivel individual, la estrella argentina ofreció un rendimiento sumamente sólido, ya que marcó 8 goles y dio 4 asistencias, para ser el segundo mejor goleador de la pasada edición, así como en la historia del Mundial, por detrás de la estrella francesa Kylian Mbappé.