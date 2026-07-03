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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Entre Arabia Saudí y tres países europeos... ¿Cómo se preparan los grandes de la Liga Roshen para la nueva temporada?

FEATURES
1ª División
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arabia Saudita

¿Quién ganará el título en la nueva temporada?

Los aficionados al fútbol saudí esperan con impaciencia la nueva temporada, y los clubes ya se preparan, sobre todo tras el fracaso de la selección en el Mundial y su eliminación en la fase de grupos.

Se espera una feroz competencia, especialmente entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, cada uno con objetivos distintos según sus resultados anteriores.

  • Calendario de los partidos de fútbol saudí

    La Liga Roshen empezará el 13 de agosto y terminará el 29 de mayo de 2027, con 34 jornadas, 306 partidos y 103 días de competición.

    La Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas arrancará con la ronda de 32 del 16 al 19 de agosto de 2026, y los octavos se jugarán el 19 y 20 de octubre.

    Los cuartos de final se jugarán el 22 y 23 de febrero de 2027, y las semifinales el 4 y 5 de mayo de 2027, antes de la final, cuya fecha se confirmará.

    Las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí se jugarán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y la final el 4 de diciembre.

    Además, ocho equipos saudíes competirán en torneos internacionales: cinco en la Liga de Campeones de Asia de élite, uno en la Liga de Campeones de Asia 2 y dos en la Liga de Campeones del Golfo.

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  • Al-Hilal: el camino hacia el título empieza en Austria.

    Al-Hilal iniciará mañana en Riad su concentración de pretemporada, que durará unos 10 días.

    El 15 de julio viajará a Austria para la segunda fase, que durará hasta el 3 de agosto.

    La primera fase se iniciará sin los jugadores internacionales, que se incorporarán el 18 de julio tras el Mundial 2026.

    Los internacionales saudíes Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohamed Kano y Ali Lajami, más el uruguayo Darwin Núñez, se incorporarán el 18 de julio.

    La pretemporada estará a cargo del técnico italiano Simone Inzaghi, pese a los rumores sobre su salida tras perder la Liga Saudí y la Liga de Campeones de Asia la pasada temporada.

    El objetivo es recuperar la Liga Saudí, ausente desde hace dos años, y la Liga de Campeones de Asia, lograda por última vez en 2021, además de retener la Copa del Rey. No jugará la Supercopa tras retirarse de la pasada edición.

  • Al-Nasr... Una gira por Portugal para defender el título

    El Al-Nasr, campeón de la Liga Saudí tras siete años sin título, iniciará su concentración en Riad el domingo.

    Permanecerá en la capital hasta el 11 de julio, luego viajará a Abha para la segunda etapa (12-22 de julio).

    La tercera fase se desarrollará en Lisboa del 25 de julio al 5 de agosto, con varios amistosos tras la incorporación de los internacionales.

    Por ahora no tiene entrenador tras la salida de Jorge Jesus, y aún no se ha anunciado su reemplazo.

    El Al-Nassr competirá por cuatro títulos la próxima temporada: la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, la Supercopa de Arabia Saudí y la Liga de Campeones de Asia.

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  • La Liga... España inicia el camino de vuelta

    El Al-Ittihad iniciará la pretemporada el martes en Yeda. Durante una semana los jugadores pasarán reconocimientos médicos y pruebas físicas.

    Después viajarán a Marbella (España) para la segunda fase, del 14 al 31 de julio, antes de volver a Yeda.

    La primera etapa se realizará sin los internacionales Hassan Kaddash, Saleh Al-Shehri y el argelino Hossam Aouar, concentrados con sus selecciones para el Mundial 2026, pero se incorporarán en España.

    Como el Al-Nassr, el Al-Ittihad arrancará sin entrenador: Sergio Conceição fue destituido y aún no hay sustituto.

    El objetivo es recuperar los títulos tras una temporada complicada, en la que terminó quinto en la Liga Saudí, cayó en semifinales de la Copa del Rey y de la Supercopa de Arabia Saudí, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

    La próxima temporada disputará la Liga Roshen, la Copa del Rey Saudí y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la ronda preliminar.

  • El Al-Ahly... a diferencia de los grandes

    A diferencia de Al-Hilal, Al-Nasr y Al-Ittihad, Al-Ahly iniciará la pretemporada en Austria. La delegación partió hoy, viernes, para completar la primera fase de la preparación.

    Se alojará en Langenfeld (Austria) hasta el 16 de julio y luego viajará a Portugal hasta el 28 del mismo mes.

    El equipo goza de estabilidad técnica: su entrenador alemán, Matthias Jaissle, inicia su cuarta temporada y ya fichó al defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) y al extremo saudí Mishaal Al-Mutairi (Abha).

    La temporada pasada empezó con la Supercopa de Arabia Saudí tras nueve años de ausencia y terminó con la Liga de Campeones de Asia por segundo año consecutivo.

    El «Al-Raqi» busca mantener su nivel y ganar la Liga Saudí, ausente de sus vitrinas desde hace diez años, además de pelear por la Copa del Rey, la Supercopa saudí, la Liga de Campeones de Asia y la Copa Intercontinental de Clubes.