Entre Arabia Saudí y tres países europeos... ¿Cómo se preparan los grandes de la Liga Roshen para la nueva temporada?

La Liga Roshen empezará el 13 de agosto y terminará el 29 de mayo de 2027, con 34 jornadas, 306 partidos y 103 días de competición.

La Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas arrancará con la ronda de 32 del 16 al 19 de agosto de 2026, y los octavos se jugarán el 19 y 20 de octubre.

Los cuartos de final se jugarán el 22 y 23 de febrero de 2027, y las semifinales el 4 y 5 de mayo de 2027, antes de la final, cuya fecha se confirmará.

Las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí se jugarán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y la final el 4 de diciembre.

Además, ocho equipos saudíes competirán en torneos internacionales: cinco en la Liga de Campeones de Asia de élite, uno en la Liga de Campeones de Asia 2 y dos en la Liga de Campeones del Golfo.