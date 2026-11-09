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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Entre Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli y Al-Ittihad: ¿quién tiene el calendario más difícil?

FEATURES
Al Ahli
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

Batallas al rojo vivo

Los cuatro grandes clubes de Arabia Saudí entran en una fase muy delicada de la temporada 2026-2027, con el solapamiento de los partidos de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y la sucesión de enfrentamientos directos que podrían desempeñar un papel influyente en la lucha por los títulos y los primeros puestos.

Con el anuncio de las nuevas fechas de los partidos aplazados y la definición de los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, surgen interrogantes sobre cuál es el club que afronta la prueba más difícil entre Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad, especialmente ante la diferente naturaleza de los rivales, el horario de los partidos y las cargas de los desplazamientos y el desgaste físico.

Atendiendo al calendario anunciado, Al Ahli parece tener la misión más complicada, seguido de Al Nassr, mientras que Al Hilal goza de un mayor margen de flexibilidad relativa; por su parte, Al Ittihad afronta una serie de pruebas importantes que exigen mantener la estabilidad técnica y física.

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  • Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ahly: un maratón de grandes enfrentamientos y desplazamientos

    El Al-Ahli parece ser el más expuesto a la presión de los partidos durante la próxima etapa, en vista de la proximidad de los enfrentamientos de alto nivel y la superposición de sus compromisos locales, ya que inicia su serie de pruebas con el duelo ante el Al-Nassr el 20 de noviembre en curso, en el clásico aplazado de la novena jornada, antes de entrar en las siguientes jornadas de la Liga.

    La dificultad de la misión aumenta con el derbi de Yeda ante el Al-Ittihad el 11 de diciembre, y luego el enfrentamiento ante el Al-Ula fuera de casa el 12 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey, un partido eliminatorio que no admite margen de error, antes de chocar con el Al-Hilal el 22 de enero en otro duelo de alto calibre.

    La dificultad del calendario del Al-Ahli no se limita a los nombres de los rivales, sino que se extiende a la variedad de compromisos y la superposición de los partidos de Liga y Copa, además de los desplazamientos fuera de casa, lo que pone la profundidad de la plantilla y la capacidad del cuerpo técnico para rotar a los jugadores ante una verdadera prueba.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al Nassr: enfrentamientos directos y una prueba para la profundidad de la plantilla

    El Al Nassr se encuentra entre los equipos que afrontan los exámenes más difíciles, empezando por el clásico ante el Al Ahli el 20 de noviembre, seguido del enfrentamiento ante el Al Shabab el 12 de diciembre, antes de entrar en una fase más delicada con el derbi de Riad frente al Al Hilal el 1 de enero de 2027 en el estadio Al Awwal Park.

    En la Copa del Rey, el Al Nassr se enfrenta al Al Khaleej el 12 de enero en su propio estadio, una ventaja relativa desde el punto de vista logístico, aunque no resta importancia al encuentro dado el sistema de eliminación directa y el deseo del equipo de seguir compitiendo por el título.

    La dificultad del calendario del Al Nassr radica en la sucesión de enfrentamientos de marcado carácter competitivo, especialmente ante el Al Ahli y el Al Hilal, lo que convierte el mantenimiento de la disponibilidad de los jugadores clave y la prevención de lesiones en dos factores importantes durante esta fase.

  • El Ittihad: el derbi de Yeda y un duelo aplazado en diciembre

    El Al-Ittihad, por su parte, afronta un calendario que no está exento de complicaciones, pues recibe al Al-Ahli el 11 de diciembre en el derbi de Yeda, antes de disputar el partido aplazado frente al Al-Shabab el 21 de diciembre, en dos pruebas importantes dentro de un período de tiempo relativamente corto.

    En cuanto a la Copa del Rey, el Al-Ittihad viajará a Hail para enfrentarse al Al-Jubail el 11 de enero en los octavos de final, un partido que exige tomarse en serio a un rival que busca dar la sorpresa ante uno de los clubes más destacados del torneo.

    Y aunque el calendario del Al-Ittihad incluye un menor número de enfrentamientos directos de alto nivel en comparación con el Al-Ahli y el Al-Nassr, el derbi de Yeda y el partido aplazado ante el Al-Shabab, junto con el viaje de Copa, obligan al equipo a manejar con cautela esta etapa.

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  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    El Al-Hilal, una ventaja relativa en el sorteo de los enfrentamientos

    En el otro lado, el calendario del Al-Hilal parece más equilibrado en cuanto al reparto de los grandes enfrentamientos, ya que se mide al Al-Riyadh el 21 de diciembre en el partido aplazado de la novena jornada, un duelo que se disputa dentro de la capital y que no exige un largo desplazamiento.

    El Al-Hilal juega el derbi de Riad ante el Al-Nassr el 1 de enero en el Al-Awwal Park, y después recibe al Al-Hazm el 11 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey en el Kingdom Arena, antes de enfrentarse al Al-Ahli el 22 de enero en un clásico muy esperado.

    Disputar el partido de Copa en su estadio, junto con los intervalos de tiempo entre los duelos de la cumbre, otorga al Al-Hilal cierta flexibilidad en la preparación, aunque está obligado a mantener su puesta a punto a lo largo de una serie de partidos importantes.

    En definitiva, el Al-Ahli parece afrontar el calendario más complicado por el solapamiento de los grandes enfrentamientos, los compromisos de Copa y los desplazamientos, mientras que el calendario del Al-Nassr no es menos difícil debido al clásico ante el Al-Ahli y al derbi frente al Al-Hilal; por su parte, el Al-Ittihad afronta pruebas importantes durante diciembre y enero, y el Al-Hilal cuenta con una ventaja relativa en el reparto de los partidos.

    Pero la resolución no dependerá solo del calendario, sino de la capacidad de cada equipo para gestionar las cargas, rotar a sus jugadores y manejar la presión de las competiciones.