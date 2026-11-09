Los cuatro grandes clubes de Arabia Saudí entran en una fase muy delicada de la temporada 2026-2027, con el solapamiento de los partidos de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y la sucesión de enfrentamientos directos que podrían desempeñar un papel influyente en la lucha por los títulos y los primeros puestos.

Con el anuncio de las nuevas fechas de los partidos aplazados y la definición de los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, surgen interrogantes sobre cuál es el club que afronta la prueba más difícil entre Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad, especialmente ante la diferente naturaleza de los rivales, el horario de los partidos y las cargas de los desplazamientos y el desgaste físico.

Atendiendo al calendario anunciado, Al Ahli parece tener la misión más complicada, seguido de Al Nassr, mientras que Al Hilal goza de un mayor margen de flexibilidad relativa; por su parte, Al Ittihad afronta una serie de pruebas importantes que exigen mantener la estabilidad técnica y física.