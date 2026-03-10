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Ryan Tolmich

Traducido por

¿Entran Diego Luna y Gio Reyna, y sale Max Arfsten? La selección de GOAL para la plantilla de la selección estadounidense en el Mundial

Analysis
USA
FEATURES
C. Pulisic
W. McKennie
G. Reyna
M. Pochettino
World Cup

GOAL analiza qué jugadores deberían integrar la selección cuando se anuncie la convocatoria la semana que viene.

El martes, Mauricio Pochettino anunciará los 26 jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026. Este momento, esperado durante años, cumple el sueño de toda una vida para los elegidos.

Pochettino tiene la última palabra y aún debe tomar decisiones clave. Durante los últimos meses se han analizado todos los ángulos. ¿Quién va? ¿Quién se queda fuera? ¿En qué cede? ¿Qué hace con Gio Reyna? Estas dudas dominan la conversación desde hace meses y aún quedan unos días para debatirlas, antes de que las especulaciones sobre la convocatoria den paso a la realidad de los 26 definitivos de Pochettino.

Con todo esto en mente, GOAL repasa cómo sería nuestra propia lista ideal de 26 jugadores.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    PORTEROS

    Apuestas de GOAL: Matt Freese, Chris Brady, Matt Turner

    En liza: Ethan Horvath, Roman Celentano, Jonathan Klinsmann, Diego Kochen,Patrick Schulte y Zack Steffen.

    Brady ocupa el tercer lugar, aunque Celentano y Schulte también aspiran. La duda principal está en la portería: ¿quién será titular contra Paraguay?

    Freese parece el favorito y no ha hecho nada para perder el puesto. Aunque Turner ha rendido bien en la MLS, Freese ha hecho lo suficiente para justificar su lugar como número uno. Por eso, le daremos los guantes a la estrella del NYCFC, al menos para los amistosos, sabiendo que Turner, con su experiencia internacional y buen estado de forma, estará listo si se le necesita.

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  • Chris Richards USMNT 2025Getty

    DEFENSAS

    Selección de GOAL: Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    En liza: Max Arfsten, Noahkai Banks, Tristan Blackmon, Miles Robinson, John Tolkin (lesionado) y Walker Zimmerman.

    Richards y Robinson son fijos; el resto se define por rendimiento en los amistosos y por decisiones ya tomadas.

    En la izquierda, Robinson es fijo y Weah o Dest, su suplente. En la derecha, Dest, Weah y Freeman compiten; además, el defensa del Villarreal opta a actuar como central. Es duro con Arfsten, que ha brillado todo el ciclo y está en gran forma en la MLS, pero elegimos a Scally por su versatilidad y solidez defensiva, más útil en un torneo que el perfil más de carrilero de Arfsten.

    Al lado de Richards la titularidad sigue abierta: McKenzie, Trusty y Ream aportan virtudes y defectos. Quizá lo mejor sea elegir según el rival y el partido, o incluso combinar a los tres. Aún quedan semanas para decidir.

    La incógnita es Banks: si llama a la US Soccer y se muestra dispuesto, la conversación se reabrirá. Por ahora no hay decisión que tomar: su candidatura se ha debilitado tras el episodio de marzo y, sin buenos partidos recientes, cuesta imaginar su regreso.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    CENTROCAMPISTAS

    Selección de GOAL: Brenden Aaronson, Tyler Adams, Sebastián Berhalter, Diego Luna, Weston McKennie, Aidan Morris, Christian Pulisic, Cristian Roldán, Gio Reyna, Tanner Tessmann, Malik Tillman

    En la pugna: Johnny Cardoso (lesionado), Jack McGlynn, Yunus Musah, James Sands (lesionado).

    Hay que tomar decisiones difíciles. 

    La lesión de Cardoso simplificó algo la elección en el mediocampo defensivo, pero sigue siendo difícil. Adams tiene el puesto asegurado; Tessmann, si su lesión no es grave, también. Entre los más retrasados, Morris y Roldán, cuyo liderazgo brilló en la pretemporada de otoño, deberían sentirse seguros.

    En ataque, Pulisic y McKennie serían los titulares, Tillman aporta creatividad, Aaronson y Luna aportan energía y Reyna, aún con altibajos, sigue siendo la carta comodín capaz de elevar el nivel del equipo. A pesar de sus altibajos, su talento sigue siendo demasiado valioso como para ignorarlo. Tras lo ocurrido en 2022, es lógico que algunos se pregunten cómo encajaría en un rol secundario, que sería el suyo de ser convocado. Pero Reyna parece haber madurado tras la experiencia de Catar y eso puede impulsarlo a luchar con más fuerza por la oportunidad de callar críticas.

    Si no llevas la cuenta, queda una plaza en juego. ¿La determinación de Berhalter, la zurda de McGlynn o el talento de Musah? McGlynn aporta creatividad instantánea, pero, en partido, es más probable que EE. UU. recurra a Reyna o Tillman en esa posición. Por eso, la plaza es para Berhalter, un jugador que, como mínimo, eleva el nivel del equipo con su competitividad y tenacidad en una posición más retrasada.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    DELANTEROS

    Selección de GOAL: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

    En liza: Patrick Agyemang (lesionado), Zavier Gozo, Julian Hall, Josh Sargent, Brian White y Alejandro Zendejas.

    Las jóvenes promesas complican la elección: Gozo y Hall han brillado en la MLS y, de pensar en el futuro, cabría incluir a uno como jugador 26 para que viviera de cerca la experiencia mundialista. Pero esta convocatoria mira al presente, y eso significa confiar en lo probado.

    Balogun es el titular, Pepi domina la Eredivisie y Wright acaba de brillar en la Championship rumbo a la Premier: imposible dejar fuera a ninguno. Cuando la elección es clara, mejor no complicarla. Llevamos a los tres mejores delanteros y confiamos en que rindan al máximo. 

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