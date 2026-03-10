¿Entran Diego Luna y Gio Reyna, y sale Max Arfsten? La selección de GOAL para la plantilla de la selección estadounidense en el Mundial

Selección de GOAL: Brenden Aaronson, Tyler Adams, Sebastián Berhalter, Diego Luna, Weston McKennie, Aidan Morris, Christian Pulisic, Cristian Roldán, Gio Reyna, Tanner Tessmann, Malik Tillman
En la pugna: Johnny Cardoso (lesionado), Jack McGlynn, Yunus Musah, James Sands (lesionado).
Hay que tomar decisiones difíciles.
La lesión de Cardoso simplificó algo la elección en el mediocampo defensivo, pero sigue siendo difícil. Adams tiene el puesto asegurado; Tessmann, si su lesión no es grave, también. Entre los más retrasados, Morris y Roldán, cuyo liderazgo brilló en la pretemporada de otoño, deberían sentirse seguros.
En ataque, Pulisic y McKennie serían los titulares, Tillman aporta creatividad, Aaronson y Luna aportan energía y Reyna, aún con altibajos, sigue siendo la carta comodín capaz de elevar el nivel del equipo. A pesar de sus altibajos, su talento sigue siendo demasiado valioso como para ignorarlo. Tras lo ocurrido en 2022, es lógico que algunos se pregunten cómo encajaría en un rol secundario, que sería el suyo de ser convocado. Pero Reyna parece haber madurado tras la experiencia de Catar y eso puede impulsarlo a luchar con más fuerza por la oportunidad de callar críticas.
Si no llevas la cuenta, queda una plaza en juego. ¿La determinación de Berhalter, la zurda de McGlynn o el talento de Musah? McGlynn aporta creatividad instantánea, pero, en partido, es más probable que EE. UU. recurra a Reyna o Tillman en esa posición. Por eso, la plaza es para Berhalter, un jugador que, como mínimo, eleva el nivel del equipo con su competitividad y tenacidad en una posición más retrasada.