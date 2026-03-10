¿Entran Diego Luna y Gio Reyna, y sale Max Arfsten? La selección de GOAL para la plantilla de la selección estadounidense en el Mundial

El martes, Mauricio Pochettino anunciará los 26 jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial 2026. Este momento, esperado durante años, cumple el sueño de toda una vida para los elegidos.

Pochettino tiene la última palabra y aún debe tomar decisiones clave. Durante los últimos meses se han analizado todos los ángulos. ¿Quién va? ¿Quién se queda fuera? ¿En qué cede? ¿Qué hace con Gio Reyna? Estas dudas dominan la conversación desde hace meses y aún quedan unos días para debatirlas, antes de que las especulaciones sobre la convocatoria den paso a la realidad de los 26 definitivos de Pochettino.

Con todo esto en mente, GOAL repasa cómo sería nuestra propia lista ideal de 26 jugadores.