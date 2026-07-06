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¡Entrada para ver a Harry Kane contra Erling Haaland a 8 millones de dólares! Los precios se disparan tras el pase de Inglaterra a cuartos, donde enfrentará a Noruega en Miami
Precios récord para el duelo de Miami
Los aficionados que quieran ver el Inglaterra-Noruega de cuartos de final se enfrentan a precios desorbitados: algunas entradas alcanzan los 8 millones de dólares en la plataforma oficial de reventa de la FIFA. El partido, en el Hard Rock Stadium de Miami, es el evento deportivo más codiciado del momento, pues Kane y Haaland, dos de los mejores delanteros del fútbol, se medirán en un duelo histórico.
Aunque esa cifra es el tope, los precios siguen siendo muy altos: las entradas más baratas rondan los 2.760 dólares, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos más caros de la historia reciente.
Aun así, según SeatPick, el precio medio de las entradas para los tres días ha bajado un 28 %, tendencia atribuida a la sorpresiva eliminación de Brasil.
- AFP
El camino de Inglaterra hacia los cuartos de final
Inglaterra alcanzó los cuartos de final tras ganar 3-2 a México en el Estadio Azteca. El equipo de Thomas Tuchel superó la altitud y el ambiente hostil de Ciudad de México y ahora jugará en Florida.
Es la tercera vez consecutiva que alcanza los cuartos de final, tras las ediciones de 2018 y 2022, y rompe así un bache de eliminaciones tempranas en 2010 y 2014. Tras perder contra Francia en cuartos en 2022 y ante Croacia en semifinales de 2018, Kane y su equipo sienten la presión de llegar al final.
El camino hacia la final del Mundial
El premio económico crece conforme el torneo avanza hacia su final en Nueva Jersey. Si Inglaterra vence a la Noruega de Haaland este sábado, viajará a Atlanta para la semifinal.
Las entradas para ese posible partido ya están a la venta desde 3.600 dólares, y algunos paquetes de hospitalidad llegan a los 800.000 dólares.
Quienes piensan en la final del MetLife Stadium encuentran cifras aún mayores: las entradas más baratas rondan los 11 000 dólares, y las premium superan los 11 millones en reventa.
- Getty Images
La respuesta de la FIFA al aumento de los costes
El torneo ha recibido duras críticas por el alto precio de las entradas, que excluye a muchos aficionados tradicionales. Los precios astronómicos de la reventa han avivado el debate sobre si el aficionado medio puede permitirse apoyar a su selección. Para responder a estas preocupaciones, la FIFA ya había anunciado medidas destinadas a proteger a los seguidores más leales.
El organismo rector se vio obligado a garantizar un número concreto de entradas a un precio «mínimo» destinado específicamente a los seguidores fieles de cada equipo participante.
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