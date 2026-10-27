Nuevos problemas físicos para Jayden Addai, extremo del Como. Entró en el minuto 58 de la segunda parte del partido ganado por 3-1 ante el Torino, pero en el 78 ya tuvo que abandonar el campo y pidió el cambio a Fabregas, que dio entrada de inmediato a Samuele Ricci en su lugar.
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Entra en el minuto 58 y sale en el 78: ¿qué le pasó a Addai, del Como?
Según informa SOS Fanta, Addai le ha dicho a Fabregas que ha notado una molestia: probablemente se trate de un problema muscular. En las próximas horas, tras las pruebas de rigor, habrá que determinar el alcance del problema que ha sufrido.
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