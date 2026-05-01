«Esta noche volveré al hotel. Me ducharé, pero si el suelo está resbaladizo, podría caerme y romperme el cuello», declaró el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Miami del domingo (22:00 h CEST, Sky), y añadió: «Sigo pensando que ir en bicicleta por Ámsterdam también puede ser muy peligroso». Al fin y al cabo, podría «ser atropellado por un autobús».
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«Entonces podría resbalarme y romperme el cuello»: la estrella de Fórmula 1 Max Verstappen interviene en el debate sobre la seguridad
El debate sobre la seguridad surgió tras una pregunta de un periodista sobre el accidente de rally que sufrió el padre de Verstappen, Jos, el domingo pasado. El neerlandés de 54 años se salió de la pista en la cuarta prueba del Campeonato de Bélgica de Rally, junto a su copiloto Jasper Vermeulen, a bordo de su Skoda. En una rápida curva a la izquierda y luego a la derecha, rozó un árbol y su coche volcó.
Ninguno de los dos ocupantes resultó herido en el accidente
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban el coche destrozado junto a la pista. Ninguno de los dos ocupantes resultó herido. «Fue un accidente grave, pero demuestra que los coches son seguros. Me alegro de que hayamos salido ilesos», declaró Verstappen tras el incidente.
«Siempre hay riesgos en lo que hacemos, pero las carreras siguen siendo peligrosas», admite Max. «Aunque el coche de Fórmula 1 sea muy seguro, puedes chocar en el ángulo equivocado y nada te protege. A veces es pura mala suerte».