Tras el primer descenso de la Bundesliga, en el VfL Wolfsburgo reinaban la ira y la frustración. «Bajar de categoría duele», declaró el entrenador Dieter Hecking en Sat.1. «Estoy muy decepcionado, porque en las últimas nueve o diez semanas lo dimos todo para mantenernos».
Traducido por
«¡Entonces podemos dejarlo!» El VfL Wolfsburgo se muestra descontento con el árbitro Zwayer tras su histórico descenso
«Al final, todo depende de una sola situación: o te mantienes en la categoría o desciendes. El partido dio un giro que no queríamos», explicó Hecking, refiriéndose a la tarjeta amarilla-roja que Joakim Maehle recibió a los 14 minutos. Reconoció que la segunda amarilla fue «indiscutible», pero criticó la falta de «tacto» del árbitro Felix Zwayer en la primera amonestación.
El VfL Wolfsburgo desciende: Hecking afirma haber visto una agresión
Hecking asegura que tiene «una valoración completamente diferente» de la jugada: «Maehle recibe tres entradas y luego se le abalanzan tres rivales; si eso no es una agresión de Bilbija, mejor lo dejamos. Podemos protestar, pero es inútil». El partido ya estaba «decidido» y había que felicitar al Paderborn por el ascenso tras el 1-2 (1-1, 1-1) en la prórroga.
El técnico no aclaró qué implicaciones tiene para su futuro el primer descenso a Segunda tras 29 años. «Primero siento la decepción; en uno o dos días hablaremos», añadió. «Hay que levantarse», dijo el directivo Diego Benaglio. En el vestuario hubo lágrimas.