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«Entonces necesita un descanso»: por qué Stale Solbakken teme seriamente por Erling Haaland tras la reunión con Enzo Maresca
Solbakken explica la estrategia para gestionar la carga de trabajo de Erling Haaland
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, abordó la creciente preocupación por la carga física y mental de Erling Haaland tras un verano con un calendario muy exigente. Tras dar a conocer su convocatoria para los cuatro próximos partidos de la UEFA Nations League, el técnico insistió en que, aunque Haaland sigue estando fino ahora, más adelante en la temporada será esencial que tenga un descanso planificado.
Haaland admitió con franqueza en su canal personal de YouTube que adaptarse a una nueva temporada sin pretemporada después del Mundial le planteó desafíos mentales.
Solbakken señaló noviembre, diciembre y enero como meses críticos para que Haaland descanse.
- ZUMA Press Wire
El seleccionador de Noruega mantiene conversaciones con el entrenador del City, Enzo Maresca
Para gestionar de forma eficaz a su superestrella compartida, Solbakken viajó a Inglaterra para reunirse directamente con el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca. Ambos técnicos acordaron que Haaland debe tener descanso estratégico durante las ventanas de la League Cup nacional para mantener sus niveles máximos de rendimiento a lo largo de la larga temporada.
Solbakken subrayó que la colaboración proactiva entre club y selección sigue siendo vital para proteger el bienestar del delantero.
«Noviembre, diciembre y enero son los meses en los que necesita un descanso», declaró Solbakken. «Por eso he viajado ahora, porque para mí es importante que evitemos ese descanso ahora. Son conscientes de que en algún momento tendrá que descansar».
Haaland se sincera sobre la tensión mental y sobre perderse la pretemporada
Haaland destacó la naturaleza implacable del calendario del fútbol moderno y señaló que las celebraciones posteriores al Mundial le dejaron poco más de cuatro semanas de vacaciones antes de regresar a Mánchester el 11 de agosto. El goleador, de 26 años, apuntó que comenzar una temporada sin la preparación habitual de pretemporada fue una experiencia sin precedentes en su carrera.
Aunque expresó su gratitud por jugar al más alto nivel, el delantero admitió que unas semanas extra de recuperación le habrían ayudado a llegar con mayor frescura mental.
«Ha empezado una nueva temporada sin que yo haya hecho una pretemporada», explicó Haaland. «Lo físico llegará, siempre que me mantenga libre de lesiones. Pero también tienes que estar mentalmente alerta, y eso no es fácil».
- Bildbyran
Solbakken pone en duda que Haaland juegue cuatro partidos completos
Noruega se prepara para una intensa ventana de la Liga de Naciones con cuatro partidos en 12 días ante Dinamarca, Portugal y Gales. Solbakken admitió que es muy poco probable que Haaland juegue los 90 minutos en los cuatro encuentros y confirmó que sus minutos se gestionarán cuidadosamente en función del contexto de cada partido y de la carga física.
La selección noruega ultima los preparativos antes de recibir a Dinamarca en el Ullevaal Stadion de Oslo.
Solbakken busca equilibrar los objetivos inmediatos a nivel internacional con la salud de Haaland a largo plazo.
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