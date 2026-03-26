Al margen de una rueda de prensa para la cadena Magenta TV —para la que el delantero de los Vancouver Whitecaps cubrirá el torneo en Estados Unidos, Canadá y México en calidad de experto—, se le preguntó a Müller sobre la probabilidad de un posible regreso a la selección alemana.
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«Entonces está loco»: Thomas Müller bromea sobre una posible llamada del seleccionador nacional Julian Nagelsmann
«Sí, cero», fue la respuesta clara del jugador de 36 años. A continuación, añadió con un toque de humor: «Bueno, si él (el seleccionador nacional Julian Nagelsmann; nota del editor) me llama, es que está loco. Entonces sí que tiene un problema. No puede llamarme. ¿Cuántos tendrían que caerles? ¿Unos 15 delanteros?».
Müller puso fin a su carrera en la selección alemana tras la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024, celebrada en casa, contra España. En total, disputó 131 partidos con la selección alemana (tercero en el ranking de jugadores con más partidos), en los que marcó 45 goles y dio 41 asistencias. Su mayor éxito fue la conquista del título en el Mundial de 2014 en Brasil.
A nivel de clubes, Müller jugó durante 25 años, entre 2000 y 2025, en el FC Bayern de Múnich, antes de que el pasado verano no se le renovara el contrato con el campeón alemán y fichara por los Vancouver Whitecaps de la MLS. Allí, en su primera temporada, se quedó a las puertas del título de liga.
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Thomas Müller sobre su regreso al FC Bayern: «Si la puerta está entreabierta...»
Aunque para Müller ya no es una opción volver a la selección nacional, parece posible que regrese en el futuro a la Säbener Straße para ocupar un cargo directivo.
Al ser preguntado al respecto, comentó: «No descarto nada. Simplemente dejaré que las cosas sigan su curso. Si en mi vida se ha abierto una puerta aunque fuera solo una rendija y yo he querido entrar, siempre he conseguido hacerlo. Si quiero y tengo la capacidad de abrir una puerta, no hace falta que esté muy abierta y quizá pueda pasar por ella de todos modos».
En el Mundial de 2026, que Müller cubrirá como experto para Magenta TV junto a Jürgen Klopp y Mats Hummels, la selección alemana se enfrentará en la fase de grupos a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.
El calendario de la selección alemana:
27 de marzo, 20:45 h
Suiza - Alemania
30 de marzo, 20:45 h
Alemania - Ghana
31 de mayo, 20:45 h
Alemania - Finlandia
6 de junio, 20:30 h
EE. UU. - Alemania