«Creo que el primero aún no ha entrado, pero no lo puedo afirmar con certeza», comentó Neuer tras el partido en Prime, refiriéndose inicialmente a la jugada en cuestión del minuto 74, en la que llegó a tocar el disparo de Kylian Mbappé desde corta distancia, pero, contrariamente a lo que él pensaba, no pudo evitar que el balón ya hubiera cruzado ligeramente la línea de gol.
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«Entonces es un error del portero»: Manuel Neuer bromea sobre el gol encajado por el Bayern de Múnich ante el Real Madrid, y un campeón del mundo lo califica de «sobrenatural»
«¿El primero ya había entrado?», se preguntó Neuer cuando el reportero de televisión le explicó la situación. «Qué descaro. Entonces es un error del portero», dijo con un guiño un Neuer que, a pesar de todo, se mostraba de buen humor tras haber realizado un partido sobresaliente. El jugador de 40 años realizó varias paradas decisivas ante los disparos de las estrellas del Real Madrid, como Mbappé y Vinicius Junior, y contribuyó de manera decisiva a que el Bayern se asegurara una buena posición de partida para el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en casa.
En ataque, Luis Díaz había adelantado al FCB en el minuto 41, y solo unos 20 segundos después de la reanudación de la segunda parte, Harry Kane anotó el segundo gol. En los últimos compases, el Real Madrid siguió presionando en busca del empate, pero el Bayern lo evitó, también gracias a Neuer.
«Es una pena que no haya acabado 2-0», comentó el portero, mostrando un poco de enfado. «Sabemos lo peligroso que es el Real Madrid. Hoy se ha visto. Han tenido muchas ocasiones y también han desperdiciado algunas».
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Grandes elogios para Manuel Neuer, del Bayern de Múnich: «Sigue siendo el mejor portero del mundo»
Neuer celebró su 40.º cumpleaños a finales de marzo. Aún no se sabe si el exguardameta de la selección alemana seguirá defendiendo la portería del Bayern más allá del final de la temporada. Neuer aún no ha renovado su contrato, que expira a finales de junio.
«Ya veremos mañana, ahora mismo no puedo decirlo», comentó Neuer al ser preguntado si el intenso partido de Madrid le provocaría molestias físicas. Le «divierte estar con los jugadores, con el equipo, con el cuerpo técnico. Todo es posible y por eso, a pesar de mis 40 años, sigo aquí», afirmó el veterano.
«La forma en que ha defendido hoy ha sido perfecta», elogió, por su parte, el excompañero de Neuer, Mats Hummels —entre otros, compañero en el Mundial de 2014— en su papel de comentarista en Prime. «No hay que andarse con rodeos: un diez con estrella, una actuación de talla mundial», añadió Hummels.
El exjugador de la selección Christoph Kramer también se deshizo en elogios hacia la actuación de Neuer: «Que sigue siendo el mejor portero del mundo —todos hemos visto hoy el partido— es una realidad. Y seguirá siéndolo mientras siga jugando. Me parece increíblemente bueno».
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo, 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Miércoles, 22 de abril
20:45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)