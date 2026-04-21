Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, ha desmentido rotundamente un rumor espectacular sobre su posible contratación como comentarista de televisión en Inglaterra para el Mundial de este verano y ha provocado las risas del público en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Copa contra el Bayer Leverkusen, celebrada el miércoles.
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«¡Entonces el año que viene ya no tendré familia!» El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, desmiente un rumor sensacionalista y provoca las risas del público
«Ni hablar», respondió Kompany antes de que terminaran de preguntarle por la noticia del Daily Mail. Y bromeó: «¿Cómo voy a comentar en TV durante mis vacaciones? El año que viene ya no tendré familia en Múnich». Todos rieron.
Antes, el periodista británico Mike Keegan informó en el Daily Mail que varias cadenas inglesas contactaron al técnico del FCB para comentar el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, pero él rechazó la oferta.
Su conocimiento de Harry Kane habría despertado el interés de las cadenas inglesas. Kompany ya trabajó como comentarista para la BBC y Sky.
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Tras ganar su 35.º título liguero, el Bayern busca este miércoles el pase a la final de la Copa DFB en Leverkusen. El equipo busca su primera final desde 2020, aunque Kompany no podrá contar con Serge Gnabry (desgarro de aductores), Lennart Karl (recuperación de una rotura fibrilar) ni Tom Bischof (rotura fibrilar).
En la Liga de Campeones, el 28 de abril y el 6 de mayo se jugarán las complicadas semifinales ante el París Saint-Germain.