«Estaba solo en la sala de dopaje. Eso debería estar prohibido, esa mierda», dijo Laimer con una amplia sonrisa al iniciar la rueda de prensa con los periodistas que le esperaban en los pasillos del Estadio Olímpico tras la victoria por 3-0 del Bayern Múnich sobre el Stuttgart en la final de la Copa DFB, lo que provocó una carcajada general.
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«Entonces costará aún más»: Konrad Laimer habla con Uli Hoeneß en una entrevista sobre las negociaciones de su contrato con el Bayern
No hizo falta preguntar por el ambiente del equipo. «No estuve ni dos segundos en el vestuario», admitió, demostrando que desconocía las celebraciones. Luego, el tono relajado animó al internacional austriaco a comentar sobre Uli Hoeneß.
El presidente honorario del FCB había criticado con dureza, como es habitual en él, las exigencias salariales de Laimer en la negociación para renovar su contrato, vigente hasta 2027, justo antes del partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG. «Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es extremadamente importante para el equipo, al igual que para la imagen pública del club. Trabaja muchísimo por el equipo. Pero no es Maradona», declaró Hoeneß en DAZN. Se sabe que Laimer habría pedido recientemente un salario de 15 millones de euros al año; hasta ahora ganaba, con primas, unos diez millones por temporada.
«Uli y yo siempre hemos estado en la misma onda. De todos modos, eso no es ningún problema», respondió Laimer con una sonrisa pícara al ser preguntado si hoy hablaría de cifras con Hoeneß. Al señalarle que eso no valía para el tema salarial, respondió riendo: «¿Eso crees, o qué?». La charla nocturna de Laimer aún no terminaba.
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FC Bayern: Konrad Laimer habla sobre su renovación
Laimer lo dijo con naturalidad: «La situación es muy tranquila. Ya lo he repetido varias veces: me siento a gusto aquí y me divierto con el equipo; ya veremos qué pasa». Al preguntarle por qué entonces pedía tanto dinero, llegó una nueva lluvia de comentarios.
«Ni siquiera sabes lo que pido», respondió entre risas. “Nunca he exigido nada, pero ahora veremos adónde nos lleva esto. Llevo tres años aquí y acabamos de ganar el doblete, así que quiero más títulos”. Se rumorea que el Bayern ha reanudado las conversaciones para renovarle.
No obstante, dejó en el aire si habrá acuerdo tras el Mundial: «En el fútbol todo va muy rápido. Quizá firme mañana o después del torneo; no lo sé». Para cerrar, y en tono distendido, sentenció: «Quizá Austria sea campeona del mundo, y entonces costaré aún más».
Konrad Laimer: Matthäus quiere renovar su contrato
Laimer llegó al Bayern Múnich en 2023 procedente del RB Leipzig como agente libre. Aunque llegó para el centro del campo, se ha consolidado como lateral, capaz de actuar en ambos costados. Su entrega y su gran capacidad atlética lo hacen indispensable para el entrenador, Vincent Kompany.
Lothar Matthäus, comentarista de Sky, lo destacó el sábado al recordar una declaración de Hoeneß, quien criticó que Joshua Kimmich juegue como lateral derecho en la selección alemana, pues, a su juicio, allí se desperdician sus cualidades de líder.
«Konny Laimer es un jugador que nos gustaría tener en Alemania. En el Bayern juega de lateral derecho, algo que no hace con Austria», dijo el jugador con más partidos internacionales de la historia y añadió sobre Kimmich: «Juega de lateral derecho, sabe hacerlo y lo hace a un nivel de clase mundial, pero no tenemos un suplente adecuado». Ahí entra Laimer: pese a no haber jugado nunca como lateral derecho, convenció durante gran parte de la temporada. «Lo hace de maravilla. Por eso deseo que renueve con el Bayern. Encarna lo que caracteriza al club: compromiso y energía».
- AFP
Konrad Laimer: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 47 Goles 3 Asistencias 13