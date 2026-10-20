El fútbol español ha estado marcado recientemente por una creciente tensión entre el Real Madrid y los organismos rectores de la liga por la calidad del arbitraje. Cerezo, que habló en Alemania antes del encuentro europeo del Atlético con el Stuttgart, dejó claro que considera que el ambiente actual perjudica al deporte. Subrayó que quienes están al mando tienen la responsabilidad de dar ejemplo y rebajar unas tensiones que se han desbordado en las últimas semanas.

«En el fútbol, en general, no tiene por qué haber guerras, y mucho menos entre los directivos», explicó el presidente del Atlético, según COPE. Pese a su llamamiento a la calma, el presidente reconoció que ningún club es ajeno a la frustración que provocan las decisiones arbitrales. «Todos nos quejamos por todo, ¿no? Nosotros también nos hemos quejado y probablemente seguiremos quejándonos», añadió.