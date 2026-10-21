Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, elogió la victoria por 4-2 sobre el Barcelona, la noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa en el estadio del Parque de los Príncipes, destacando que su equipo demostró su nivel ante un rival de gran calidad, pese a atravesar un momento difícil al inicio de la segunda parte.

En sus declaraciones al canal oficial del club tras el partido, Enrique describió el ambiente dentro del estadio del Parque de los Príncipes como excepcional, considerando que el apoyo de la afición fue un factor determinante en el encuentro.

Y dijo: "¡Qué ambiente se vivió aquí! Las pancartas de nuestra afición volvieron a ser impresionantes. Creo que vimos a dos equipos jugar un fútbol espectacular y muy ofensivo".

Y añadió: "Demostramos nuestro nivel. Fue un partido muy competitivo, y creo que nuestra primera parte fue excepcional antes de que sufriéramos en los primeros 15 minutos de la segunda parte. Fue difícil mantener el control del partido, pero después logramos generar más ocasiones de gol y ganar el encuentro".