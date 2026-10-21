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Enrique advierte a las estrellas del PSG de una trampa peligrosa: esto es lo peor de enfrentarse al Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Luis Enrique
Francia
España

Victoria sin arrogancia

Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, elogió la victoria por 4-2 sobre el Barcelona, la noche del martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa en el estadio del Parque de los Príncipes, destacando que su equipo demostró su nivel ante un rival de gran calidad, pese a atravesar un momento difícil al inicio de la segunda parte.

En sus declaraciones al canal oficial del club tras el partido, Enrique describió el ambiente dentro del estadio del Parque de los Príncipes como excepcional, considerando que el apoyo de la afición fue un factor determinante en el encuentro.

Y dijo: "¡Qué ambiente se vivió aquí! Las pancartas de nuestra afición volvieron a ser impresionantes. Creo que vimos a dos equipos jugar un fútbol espectacular y muy ofensivo".

Y añadió: "Demostramos nuestro nivel. Fue un partido muy competitivo, y creo que nuestra primera parte fue excepcional antes de que sufriéramos en los primeros 15 minutos de la segunda parte. Fue difícil mantener el control del partido, pero después logramos generar más ocasiones de gol y ganar el encuentro".

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  • "Solo tres puntos"

    Y pese a la importancia de la victoria ante el Barcelona, Enrique afirmó: "Son solo tres puntos más, pero ganar a un equipo de esta calidad siempre es positivo".

    El entrenador español insistió en la necesidad de superar los momentos difíciles en los grandes partidos, y añadió: "Eso fue lo que pasó el año pasado ante el Arsenal y el Bayern de Múnich: hay momentos en los que el rival tiene las respuestas y debes defender en bloque bajo".

    Aclaró que defender en bloque bajo no era el objetivo del París en el encuentro, señalando: "Pero esta noche lo superamos".

    Enrique elogió la aportación de los suplentes al decir: "Estuvieron excelentes y nos dieron un verdadero impulso. Estamos muy contentos. Ahora debemos continuar".

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  • El control y después la presión: la defensa colectiva ante Yamal

    En la rueda de prensa posterior al partido, Enrique explicó que el encuentro transcurrió tal y como lo había previsto, y dijo: "Vi un partido del tipo que esperaba exactamente, fue muy difícil y nos vimos obligados a defender por necesidad. Los rivales tienen un alto nivel y pueden ganarte".

    Enrique elogió el esfuerzo defensivo que realizó su equipo, afirmando: "Hoy hicimos un buen trabajo defensivo. Fuimos superiores a la hora de recuperar el balón en el campo del rival durante la primera parte, y eso gracias a nuestros delanteros. Para quitarle el balón a Lamine, a Fermín o a Olmo, o recibes ayuda de tus compañeros o se vuelve imposible".

    Enrique también alabó la actuación de Lucas Hernández, autor del segundo gol del París, al decir: "Lo hizo todo bien, marcó un gol magnífico y ejerció un marcaje asombroso sobre Lamine, y estoy contento con él. Se lo merece".

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  • «No vamos a caer en la trampa» y elogios al Barcelona

    Enrique rechazó considerar que el París se ha vuelto mejor que el Barcelona tras esta victoria, advirtiendo: "No, es una trampa si creemos que somos los mejores o un equipo excepcional".

    Y añadió: "Hoy hemos realizado un buen trabajo defensivo, pero no se puede juzgar al equipo solo por el resultado".

    Y pese a la derrota de su exequipo, Enrique elogió la calidad individual y colectiva del Barcelona, al considerar que la fortaleza del rival aumenta el valor de la victoria del París. Dijo: "La calidad individual y colectiva del Barcelona es asombrosa, y eso le da a nuestro equipo más mérito".

    Luego señaló que lo peor que ocurrió en el duelo ante el Barcelona fueron las lesiones, al afirmar: "Lo peor fueron las lesiones, pues se ausentaron tres jugadores importantes, pero esta es la naturaleza del fútbol de alto nivel".

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