Federico Valverde sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el derbi madrileño del 20 de septiembre tras una dura entrada de la estrella surcoreana Lee Kang-in. El Real Madrid acabó diagnosticando al uruguayo un esguince de grado tres, un problema que normalmente deja a los jugadores de baja hasta 12 semanas.

A pesar de verse obligado a abandonar la convocatoria de Uruguay durante el parón internacional, el centrocampista volvió a entrenarse con normalidad en Valdebebas apenas 17 días después del diagnóstico inicial. El entrenador Jose Mourinho lo incluyó posteriormente en la convocatoria para medirse al Villarreal, una decisión que enfureció a los rivales capitalinos de los blancos.



