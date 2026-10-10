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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

«¡Enhorabuena por demostrar que la comunidad médica estaba equivocada!»: el Atlético de Madrid se BURLA sin piedad del Real Madrid por la recuperación «milagrosa» de Federico Valverde de su lesión de tobillo

Real Madrid
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F. Valverde
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El Atlético de Madrid ha lanzado un durísimo ataque contra su rival ciudadano, el Real Madrid, burlándose de sus servicios médicos por la sorprendentemente rápida recuperación de Federico Valverde. El uruguayo fue incluido en la última convocatoria de Jose Mourinho apenas unas semanas después de supuestamente sufrir un esguince grave de tobillo, lo que provocó una respuesta cargada de sarcasmo por parte del conjunto del Metropolitano.

  • El rápido regreso de Valverde aviva la polémica del derbi

    Federico Valverde sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el derbi madrileño del 20 de septiembre tras una dura entrada de la estrella surcoreana Lee Kang-in. El Real Madrid acabó diagnosticando al uruguayo un esguince de grado tres, un problema que normalmente deja a los jugadores de baja hasta 12 semanas.

    A pesar de verse obligado a abandonar la convocatoria de Uruguay durante el parón internacional, el centrocampista volvió a entrenarse con normalidad en Valdebebas apenas 17 días después del diagnóstico inicial. El entrenador Jose Mourinho lo incluyó posteriormente en la convocatoria para medirse al Villarreal, una decisión que enfureció a los rivales capitalinos de los blancos.


  • imago-sport-1083609635.jpgZUMA Press Wire

    La pulla sarcástica del Atlético en redes sociales

    Reaccionando a la noticia de que Valverde está disponible contra el Villarreal, el Atlético recurrió a su cuenta oficial de X para cuestionar abiertamente la validez del informe médico inicial del Real Madrid. Presentó el extraordinariamente rápido plazo de recuperación como algo imposible.

    «Nos gustaría felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100 por 100 de la comunidad médica mundial estaba equivocada», publicó el club.

    Redobló la burla al incluir una serie de hashtags punzantes dirigidos directamente al cuerpo médico del Santiago Bernabéu. La publicación concluía con: "#MiraculousRecovery #MedicalReport #Grade3Sprain #TheStoryYouMade".




  • La tensión del derbi se resiste a desaparecer

    Este último enfrentamiento público aviva aún más las secuelas de un derbi reciente especialmente tenso, que el Atlético ganó 2-1 en el Metropolitano. La entrada inicial de Lee enfadó al entorno del Real Madrid, que reclamó con furia una roja directa sobre el césped.

    Aunque el árbitro y el VAR ignoraron esas protestas durante el partido, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España admitió después que el surcoreano debería haber sido expulsado. La decisión del Atlético de poner públicamente en duda la gravedad de la lesión parece una represalia directa por las continuas quejas sobre ese error arbitral.


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  • imago-sport-1082058128.jpgAlberto Gardin

    El Villarreal pone a prueba al equipo de Mourinho

    Mourinho debe decidir ahora si arriesgarse a devolver a Valverde directamente al once inicial contra el Villarreal o gestionar sus minutos desde el banquillo. Todas las miradas estarán puestas en el movimiento y el estado físico del uruguayo para ver si queda algún efecto persistente de la controvertida entrada en el derbi.

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