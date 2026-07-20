AFP
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«Enhorabuena, mi amor»: Lamine Yamal celebra con su novia, Inés García, el éxito de España en el Mundial 2026
Mensaje de «Lo has conseguido» de tu pareja
España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en prórroga en el New York New Jersey Stadium. Tras el pitido final, todos los ojos fueron para Yamal, rostro de la nueva generación española.
García, influencer de moda y estilo de vida, publicó poco después un emotivo mensaje en redes junto a una foto de la pareja en el estadio: «Lo has conseguido. Enhorabuena, mi amor, eres el campeón del mundo».
Yamal responde al emotivo homenaje
El joven delantero, que ha manejado con madurez la presión de su primer Mundial, agradeció en público el apoyo de su pareja. En respuesta a una publicación de Instagram durante los festejos, Yamal escribió: «Te quiero, mi amor». La pareja se conoció por redes sociales y hizo pública su relación a principios de 2026.
El impacto de los influencers y las reacciones de los seguidores
La publicación de García en Instagram recibió miles de reacciones minutos después de compartirse, y muchos seguidores felicitaron a la pareja y a la selección española tras la histórica victoria. Los seguidores la convirtieron en símbolo de la suerte de Yamal y elogiaron a la pareja por gestionar la fama a tan temprana edad.
- Getty Images Sport
Dos títulos importantes antes de cumplir los 20 años
España ganó el título gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga ante Argentina, liderada por Lionel Messi. Aunque Torres marcó la diferencia, la labor de Yamal a lo largo del torneo destacó por su esfuerzo y calidad, más allá de los goles o asistencias. Con 19 años y seis días, Yamal añadió la medalla de campeón del mundo al título de la Eurocopa 2024, consolidando su fama como uno de los mayores talentos del fútbol.
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