«Enhorabuena, mi amor»: Lamine Yamal celebra con su novia, Inés García, el éxito de España en el Mundial 2026

España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en prórroga en el New York New Jersey Stadium. Tras el pitido final, todos los ojos fueron para Yamal, rostro de la nueva generación española.

García, influencer de moda y estilo de vida, publicó poco después un emotivo mensaje en redes junto a una foto de la pareja en el estadio: «Lo has conseguido. Enhorabuena, mi amor, eres el campeón del mundo».