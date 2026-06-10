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Juventus fans during derby Torino 24052026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Enfrentamientos en el derbi: duro golpe para el Torino y la Juventus; se prohíben los desplazamientos de aficionados hasta noviembre

Serie A
Juventus
Torino

Llega la resolución del Ministerio del Interior sobre los hechos del 24 de mayo.

Los hinchas del Torino y la Juventus no podrán acompañar a sus equipos en los primeros diez partidos fuera de casa de la próxima Serie A, hasta el 3 de noviembre. Lo decidió el Ministerio del Interior tras los disturbios de los ultras en el derbi del 24 de mayo. La medida implica cerrar los sectores de visitantes en los estadios donde ambos clubes jueguen como locales y prohibir la venta de entradas a residentes de Piamonte (Torino)y de Piamonte y Lombardía (Juventus).


La afición granata ya sufrió restricciones al final de la temporada pasada tras los incidentes en el Torino-Verona del 11 de abril, con prohibición de viajar a Cremona y Udine. La aplicación de la medida corresponderá a los prefectos de las provincias afectadas.


  • LOS HECHOS

    Unas dos horas antes del derbi Torino-Juventus, ultras de la «Vecchia Signora» se enfrentaron a las fuerzas del orden que buscaban evitar su contacto con los ultras granata. El aficionado bianconero Marco Basoccu recibió un golpe en la cabeza y fue trasladado al hospital en estado de urgencia. El partido empezó una hora tarde con las gradas vacías. Hace unos días, este hombre de 36 años dejó el hospital Molinette de Turín.


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