Enfrentamientos en el derbi: duro golpe para el Torino y la Juventus; se prohíben los desplazamientos de aficionados hasta noviembre

Los hinchas del Torino y la Juventus no podrán acompañar a sus equipos en los primeros diez partidos fuera de casa de la próxima Serie A, hasta el 3 de noviembre. Lo decidió el Ministerio del Interior tras los disturbios de los ultras en el derbi del 24 de mayo. La medida implica cerrar los sectores de visitantes en los estadios donde ambos clubes jueguen como locales y prohibir la venta de entradas a residentes de Piamonte (Torino)y de Piamonte y Lombardía (Juventus).





La afición granata ya sufrió restricciones al final de la temporada pasada tras los incidentes en el Torino-Verona del 11 de abril, con prohibición de viajar a Cremona y Udine. La aplicación de la medida corresponderá a los prefectos de las provincias afectadas.



