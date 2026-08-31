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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Enfermería Juventus: operación para Yildiz, pruebas médicas para Thuram y Ekhator, evaluación para McKennie

Juventus
K. Yildiz
K. Thuram-Ulien

Día crucial para la enfermería de la Juventus

Día crucial en la Juventus por las situaciones relativas a Kenan Yildiz y Khephren Thuram, ambos lesionados y no disponibles para Luciano Spalletti de cara a los próximos partidos.


YILDIZ

Yildiz ha volado a Alemania después de sufrir la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo: hoy, el número 10 será operado en una clínica bávara para resolver el problema surgido en el campo del Frosinone en la primera jornada. La ausencia del turco, nacido en 2005, se estima entre dos meses y medio y tres meses.

  • THURAM

    Khephren Thuram, en cambio, está previsto que llegue hoy a Lyon para una visita con el especialista el doctor Bertrand Sonnery-Cottet. El eminente médico, ya conocido por haber operado a Bremer y Gatti, deberá evaluar el síndrome femororrotuliano en la rodilla derecha. El centrocampista francés espera evitar la vía quirúrgica, que le obligaría a permanecer alejado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado.



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  • Ekhatov y McKennie

    En Turín, en cambio, día de pruebas médicas para Jeff Ekhator, que lidia con un problema muscular. También hay que evaluar a Weston McKennie, que se perdió el partido ganado contra el Parma el sábado debido a una sobrecarga muscular.




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