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Gennaro Gattuso puede afrontar los próximos partidos de su Lazio con algo más de optimismo. El entrenador había visto marcharse a sus jugadores al inicio del parón de selecciones con numerosas bajas y la primera pequeña crisis de lesiones de esta temporada. Durante el parón, desde la concentración de la selección italiana también había llegado la noticia de la lesión muscular sufrida por Davide Frattesi, uno de los mejores jugadores y de los que estaban en mejor forma de la plantilla.

Sin embargo, el centrocampista de Italia, junto con el capitán Mattia Zaccagni y Nuno Tavares, se sometieron hoy a nuevas pruebas médicas y diagnósticas que han dejado a Gattuso sensaciones muy positivas de cara a lo que resta de temporada. El club ha difundido un comunicado conjunto para informar de su evolución que invita al optimismo, aunque es poco probable que los tres estén disponibles para el partido contra el Lecce, previsto para el sábado 21 a las 15:00.