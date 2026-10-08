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¿Endrick va a dejar el Real Madrid? El prodigio "elige" su próximo club tras el desplante de Jose Mourinho
Endrick se enfrenta a dificultades conocidas
Endrick disfrutó de una cesión muy productiva en el Lyon durante la segunda mitad de la temporada 2025-26. El brasileño firmó 16 contribuciones de gol en 21 partidos entre todas las competiciones, con ocho goles y ocho asistencias.
Su impresionante rendimiento en Francia logró su objetivo principal de asegurarse un puesto en la convocatoria de Brasil para el Mundial. Sin embargo, el futbolista de 20 años también esperaba tener más oportunidades a su regreso a Madrid.
A pesar de su éxito en el Lyon, la situación de Endrick en la capital española sigue sin cambios. El joven atacante ha quedado relegado al banquillo y apenas ha disputado cuatro minutos en Liga desde que comenzó la actual temporada.
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El Milan lidera la carrera
Con minutos de juego prácticamente inexistentes, todo apunta a otra salida temporal de Endrick este invierno. El delantero brasileño reconoce la necesidad de escapar de su actual atasco y ha aceptado la posibilidad de una cesión en enero.
Mientras el Lyon está abierto a otro acuerdo y el Aston Villa ha mostrado interés, los clubes italianos lideran actualmente la carrera. La Roma y el AC Milan están en cabeza, con el Milan emergiendo como el claro favorito.
Según La Gazzetta dello Sport, Endrick ha convertido al AC Milan en su destino preferido si deja Madrid. Sus representantes en Roc Nation también mantienen una estrecha relación con Gerry Cardinale, cuyo grupo RedBird Capital Partners es propietario del club italiano.
Feroz competencia en el Bernabéu
Endrick afronta una tarea increíblemente difícil para hacerse un hueco en el once titular del Real Madrid. La plantilla ya está repleta de talento ofensivo de élite, con Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz y el actualmente lesionado Rodrygo.
Además, el Madrid reforzó sus opciones en ataque el verano pasado con los fichajes de Yan Diomande y Carlos Espi. Cuando el técnico Mourinho ha necesitado rotar su línea ofensiva o buscar goles en los minutos finales, ha apostado sistemáticamente por Espi.
El internacional español sub-21, que llegó procedente del Levante, ha relegado a Endrick aún más en el orden de preferencias. Pese a su versatilidad, la exestrella del Palmeiras apenas ha tenido oportunidades para mostrar sus cualidades.
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Se avecina una decisión crucial en enero
A medida que se acerca el mercado de fichajes de invierno, el Madrid y Endrick deben alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Otro periodo en el banquillo frenaría gravemente el desarrollo de una de las mayores promesas del fútbol mundial.
Un movimiento a la Serie A le ofrecería un nuevo desafío y los minutos con regularidad que necesita para recuperar el ritmo de competición. Según se informa, sus representantes están bien conectados en Milán, por lo que las bases para un traspaso exitoso podrían ya estar sentadas.
Hasta que se cierre un acuerdo, Endrick debe seguir peleando por cualquier minuto disponible en España. Sin embargo, un cambio temporal a Italia parece ser el paso más lógico para su futuro inmediato.
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