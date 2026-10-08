Endrick disfrutó de una cesión muy productiva en el Lyon durante la segunda mitad de la temporada 2025-26. El brasileño firmó 16 contribuciones de gol en 21 partidos entre todas las competiciones, con ocho goles y ocho asistencias.

Su impresionante rendimiento en Francia logró su objetivo principal de asegurarse un puesto en la convocatoria de Brasil para el Mundial. Sin embargo, el futbolista de 20 años también esperaba tener más oportunidades a su regreso a Madrid.

A pesar de su éxito en el Lyon, la situación de Endrick en la capital española sigue sin cambios. El joven atacante ha quedado relegado al banquillo y apenas ha disputado cuatro minutos en Liga desde que comenzó la actual temporada.