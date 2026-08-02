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¡Endrick se plantea salir del Real Madrid! El delantero brasileño sopesa una cesión mientras la llegada de Carlos Espi amenaza su papel en el Bernabéu
La competencia se intensifica por la joya brasileña
Endrick está considerando seriamente su futuro durante el actual mercado de fichajes, según Fichajes. Este repentino cambio de postura llega tras el movimiento del Real Madrid para fichar a Espi, un desarrollo que ha llevado al joven y a sus representantes a pedir aclaraciones urgentes a la cúpula del club.
El brasileño regresó este verano al Bernabéu con grandes expectativas después de completar una productiva cesión de seis meses en el Olympique Lyonnais. El plan original para Endrick era integrarse en la dinámica del primer equipo y competir por minutos junto a la superestrella Kylian Mbappe.
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La llegada de Espi altera la jerarquía del Bernabéu
El Real Madrid actuó con decisión para activar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros de Espi, que marcó 13 goles en 27 partidos con el Levante la pasada temporada. El delantero, de gran físico, ha comprometido su futuro a largo plazo con el club al firmar un contrato de cinco años que se extiende hasta 2031. Con una estatura de 1,94 metros, Espi ofrece un perfil que difiere significativamente de las opciones ya existentes en la plantilla.
El cambio táctico bajo las órdenes de Jose Mourinho parece favorecer la presencia de una referencia física en el área, un papel para el que Espi encaja perfectamente. Este movimiento supone un golpe para Endrick, que esperaba ocupar el rol de segundo delantero que podría quedar vacante por la posible salida del canterano Gonzalo Garcia. Ahora, el brasileño se enfrenta a la difícil tarea de competir no solo con Mbappe, sino también con Espi.
El éxito de la cesión en el Lyon no es suficiente para Mourinho
Endrick impresionó durante su cesión en el Lyon en la segunda mitad de la pasada temporada, con un balance de ocho goles y ocho asistencias en 21 apariciones. Su promedio de una participación de gol cada 102 minutos reforzó su candidatura a un puesto en la primera plantilla del Madrid.
Sin embargo, la llegada de Espi sugiere que el club sigue sin estar convencido de que Endrick esté preparado para asumir un papel importante en el primer equipo. Su futuro incierto llega mientras el Madrid sigue remodelando su plantilla tras una campaña sin títulos, con más cambios en ataque todavía posibles.
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Se acercan conversaciones cruciales con el Real Madrid
El informe añade que se espera que en las próximas semanas tenga lugar una reunión entre el entorno del jugador y el director deportivo del Real Madrid. El objetivo principal de estas conversaciones es definir exactamente cuántos minutos puede esperar Endrick durante la temporada 2026-2027 dentro del rígido sistema táctico de Mourinho.
Con varias semanas todavía por delante en el mercado de fichajes, el Real Madrid tiene tiempo para reorganizar su línea ofensiva, pero debe establecerse una jerarquía antes de que arranque la temporada competitiva. Si el cuerpo técnico no puede garantizar una cuota relevante de minutos, se espera que Endrick solicite formalmente que el club estudie opciones de cesión.
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