Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Traducido por
Endrick revela el mensaje de su esposa, Gabriely Miranda, que le ayudó a combatir el «miedo» antes de su decisiva actuación con Brasil contra Croacia
- Getty Images Sport
Superar el «miedo» con el apoyo de la familia
El delantero de 19 años fue el artífice de la remontada de Brasil el martes, al saltar al campo en el minuto 79 con el marcador empatado a 1-1. A pesar del poco tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, provocó un penalti que Igor Thiago transformó y, más tarde, dio una asistencia magistral para el gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento. Al reflexionar sobre su actuación, el joven admitió que había estado luchando contra una gran presión interna antes de salir al campo.
«No voy a mentir: tenía esa sensación de urgencia de que tenía que rendir bien», dijo Endrick tras el partido, según ESPN. «Y después del mensaje que recibí de mi mujer, toda la presión y el miedo que había estado sintiendo simplemente se desvanecieron. Estoy muy agradecido a mi mujer y a Dios por tenerlos en mi vida, y creo que eso fue absolutamente crucial. Después de que mi mujer me dijera que el simple hecho de estar aquí ya era una victoria, independientemente de si salía al campo, marcaba un gol o daba una asistencia, toda la presión desapareció».
Su resurgimiento en Francia le lleva a volver a la Seleção
Su cesión invernal del Real Madrid al Lyon ha cambiado por completo la suerte de Endrick. Desde su llegada al nuevo club, el delantero ha participado en siete goles en sus primeros nueve partidos de la Ligue 1, recuperando el acierto que le convirtió en una estrella en ascenso. Tras su última actuación estelar con Brasil, Endrick es ahora un firme candidato a formar parte de la convocatoria definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial, para gran alegría de su esposa.
En una emotiva publicación en Instagram tras el partido, escribió: «Dios tiene planes infinitamente más grandes y mejores que los nuestros. “Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento; reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas”. El tiempo de Dios es también promesa, propósito 🤍💛 Te quiero».
Ancelotti elogia el impacto del joven
El seleccionador de Brasil, Ancelotti, no tardó en elogiar el impacto de sus jugadores más jóvenes tras la tan necesaria victoria. El técnico italiano, que tomó las riendas en mayo del año pasado, señaló que los recién llegados habían inyectado energía renovada a una plantilla que antes parecía estancada. «Los recién llegados han aprovechado al máximo sus oportunidades», afirmó Ancelotti. «Todo el grupo está satisfecho con el trabajo realizado por los nuevos jugadores, incluidos Endrick y Danilo, del Botafogo».
- AFP
Los sueños del Mundial y la cuenta atrás final
Con el anuncio de la convocatoria para el Mundial previsto para el 18 de mayo, Endrick está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su nombre figure en la lista. El joven se mantiene humilde y afirma: «Haremos todo lo que podamos por Brasil. No tengo ninguna duda al respecto. Y seguiremos trabajando, porque nada dice más que el trabajo duro». La Seleção afronta ahora la recta final de la preparación con partidos amistosos contra Panamá en el Maracaná el 31 de mayo y contra Egipto el 6 de junio en Estados Unidos.