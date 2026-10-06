¡Endrick, listo para dejar el Real Madrid otra vez! El Aston Villa emerge como principal candidato para una cesión en enero

El primer mes de competición bajo la dirección de Jose Mourinho en el Real Madrid ha supuesto un serio toque de atención para Endrick. A pesar de su condición de uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del fútbol mundial, el delantero brasileño se ha convertido en el principal damnificado por la feroz competencia dentro de la plantilla del Real Madrid.

Aunque sigue siendo una figura central en los planes de Carlo Ancelotti con la selección brasileña, la realidad a nivel de club es mucho más sombría y, como sugiere un informe de la Cadena SER, el atacante ocupa prácticamente el último lugar en el orden de preferencias en la capital española.

Antes de que comenzara la temporada ya hubo conversaciones internas sobre su tiempo de juego, que sirvieron como una primera advertencia de que su camino hacia el primer equipo iba a estar limitado. Ahora, esas advertencias se han materializado en un inicio de campaña complicado, en el que los minutos han sido casi inexistentes.

De hecho, su participación ha sido tan escasa que se limitó a una única aparición como suplente de cuatro minutos contra el Elche en las primeras fases de la temporada. Con el mercado de enero acercándose, tanto el jugador como el club ven cada vez más una cesión como la solución más viable para garantizar que su progresión no se estanque por completo en un periodo crítico de su joven carrera.