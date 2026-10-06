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¡Endrick, listo para dejar el Real Madrid otra vez! El Aston Villa emerge como principal candidato para una cesión en enero
La era Mourinho deja a Endrick en el ostracismo
El primer mes de competición bajo la dirección de Jose Mourinho en el Real Madrid ha supuesto un serio toque de atención para Endrick. A pesar de su condición de uno de los jóvenes talentos más ilusionantes del fútbol mundial, el delantero brasileño se ha convertido en el principal damnificado por la feroz competencia dentro de la plantilla del Real Madrid.
Aunque sigue siendo una figura central en los planes de Carlo Ancelotti con la selección brasileña, la realidad a nivel de club es mucho más sombría y, como sugiere un informe de la Cadena SER, el atacante ocupa prácticamente el último lugar en el orden de preferencias en la capital española.
Antes de que comenzara la temporada ya hubo conversaciones internas sobre su tiempo de juego, que sirvieron como una primera advertencia de que su camino hacia el primer equipo iba a estar limitado. Ahora, esas advertencias se han materializado en un inicio de campaña complicado, en el que los minutos han sido casi inexistentes.
De hecho, su participación ha sido tan escasa que se limitó a una única aparición como suplente de cuatro minutos contra el Elche en las primeras fases de la temporada. Con el mercado de enero acercándose, tanto el jugador como el club ven cada vez más una cesión como la solución más viable para garantizar que su progresión no se estanque por completo en un periodo crítico de su joven carrera.
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Endrick cae en el orden de preferencias de Mourinho
El quebradero de cabeza de Mourinho a la hora de hacer la selección se ve agravado por la enorme cantidad de talento ofensivo de élite que tiene actualmente a su disposición. Estrellas como Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Brahim Diaz están claramente por delante del adolescente, mientras que otros como Rodrygo e incluso el canterano Carlos Espi han escalado posiciones en la jerarquía.
La situación ha obligado a Endrick a asumir que su futuro inmediato está en otro lugar si quiere jugar con regularidad. En un principio había decidido quedarse durante el verano para pelear por su sitio, pero el primer mes ha demostrado que el actual planteamiento táctico de Mourinho no le ofrece las oportunidades que necesita para triunfar de blanco.
El Aston Villa lidera la carrera por la estrella brasileña
A medida que se extiende la noticia de la posible disponibilidad de Endrick, varios pesos pesados europeos han empezado a rondarle. Entre los pretendientes más destacados está el Aston Villa, con Unai Emery, según se informa, interesado en llevar al jugador de 20 años a Villa Park. El conjunto de la Premier League se ha convertido en un serio candidato porque puede ofrecer competición del máximo nivel y, potencialmente, fútbol de la Champions League, siempre que mantenga su buen rendimiento en el ámbito doméstico.
Un traspaso a Inglaterra supondría un paso importante para el delantero, ya que le permitiría poner a prueba sus cualidades en la liga más rápida del mundo mientras trabaja bajo las órdenes de un entrenador reconocido por desarrollar a jóvenes jugadores de ataque.
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La Roma reactiva su interés por Endrick
El interés desde Birmingham no es un caso aislado, ya que otros grandes clubes también están siguiendo de cerca la situación. El gigante italiano Roma vuelve a estar en escena, después de haber mostrado interés por el brasileño durante el mercado estival anterior. También existe la posibilidad de un regreso a la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, un club en el que ya encontró éxito anteriormente.
Sin embargo, el atractivo de la Premier League y el proyecto que se está construyendo actualmente en Villa Park parecen estar cobrando un impulso significativo a medida que se acerca el mercado de enero, lo que convierte al Aston Villa en el favorito en esta saga de traspaso en desarrollo.
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